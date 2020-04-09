快訊

葉匡時晚間突擊酒店 小姐尖叫落荒而逃

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

中國長征火箭發射印尼衛星 升空後爆炸

中央社 / 北京9日電

新華社報導，9日晚間7時46分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星。但因火箭發射後工作異常而爆炸，任務宣告失敗。

報導稱，火箭發射後，第1、2級飛行正常，第3級工作出現異常，根據測量數據監視判斷，火箭第三級及衛星殘骸已經墜落，衛星發射失利。故障排查及有關處理工作已全面展開。

據百度百科，PALAPA-N1通信衛星是由中國航太科技集團五院研製，採用東方紅四號增強型通信衛星平台，通信範圍涵蓋印尼等地區；衛星將由航太科技集團一院研製的長征三號乙火箭，在西昌衛星發射中心發射。

此外，今年3月16日晚間9時34分，中國曾在海南文昌航太發射場進行長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，但火箭飛行出現異常，發射任務失利。

火箭 印尼

延伸閱讀

「飛鼠一號」不只1套？ 晉陞公司：正生產第3套！

購物拚經濟或防疫？復活節與開齋節的兩難

南田火箭試射場今斷電 晉陞公司：跟公司沒關係

歐盟認定傾銷！台灣、陸、印尼平軋不鏽鋼遭課反傾銷稅

相關新聞

中共官媒：台灣企圖以協商之名繼續拖延台胞返鄉

陸委會8日表示，雖然武漢已解封，但滯留湖北的台胞仍註記管制名單上，不得自行搭機返台。滯鄂台胞要返台，要採取包機或類包機方...

中共國台辦：想藉疫情加入世衛組織不會得逞

針對世衛組織秘書長譚德塞宣稱台灣對其種族歧視和人身攻擊，中共國台辦發言人朱鳳蓮九日表示，關於世衛組織涉台問題，大陸已經多...

陸委會：滯留湖北民眾返台人數約有七百餘人

陸委會發言人邱垂正今天表示，根據陸委會與海基會的統計，現約有七百餘民滯留湖北的國人盼能回台，我方會依照執行過去滯留民眾接...

香港反蒙面法 港府上訴部分勝訴

香港滿城口罩遮面下，香港上訴庭裁定香港政府在反送中運動中禁止蒙面的緊急立法，部分得值（勝訴），但合法遊行者蒙面也不違法。...

陸委會聲援任志強 指中共官方必須提出「入罪」說明

針對北京地產大亨任志強遭北京紀委部門紀律審查和監察調查一事，陸委會發言人邱垂正今（9）日在例行記者會上表示，任志強只因一...

武漢機場復航首日 離漢旅客7,119人次

中國大陸民用航空局於今（9）日表示，武漢機場8日復航首日，整體運行平穩，機場的運行秩序良好，進出港航班有221班，航班放行正...

陸下令全國掃黑 4月至7月百日攻堅戰

中共中央政法委、全國掃黑辦宣佈，會同中央政法部門，4月至7月開展涉黑涉惡在辦案件「百日攻堅戰」，定下力爭消化涉黑涉惡案件...

中國大陸公佈五一假期連休5天 10年來最長

疫情當頭，五一假期該不該放？中國大陸今天公佈：今年「五一」連休5天，是10年來最長的五一假期。

任志強轟中共被捕 王岐山動向受關注

北京市紀委七日晚間通報，北京市華遠集團董事長任志強「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。在武漢解封前夕，通報「任大炮」違紀違法，顯示中共當局更加緊縮言論管控，而任志強和大陸國家副主席王岐山的關係以及中共政壇的變化，也因任案受外界關注。

港二輪紓困啟動 林鄭率官員減薪

香港特首林鄭月娥昨晚宣布新一輪抗疫防疫安排，港府將推出八百億港元保就業，向符合資格僱主提供工資補貼，料涵蓋一百五十萬名僱員，受資助僱主要承諾領取補貼期間不得裁員。

香港保就業 撒錢3,100億元

香港特首林鄭月娥8日晚間宣布第二輪抗疫防疫安排，開支總額總為港幣1,375億元（約新台幣5,362億元），其中，港府將推出港幣800億元（約新台幣3,120億元）保就業，向符合資格雇主提供工資補貼，料涵蓋150萬名雇員，受資助雇主要承諾領取補貼期間不得裁員。

國際疫情不穩 習近平：做好較長時間應對思想準備

中共總書記習近平今天表示，當前疫情防控「階段性成效」進一步鞏固，但國際的不穩定不確定因素顯著增多；要堅持底線思維，做好「...

熱門新聞

被川普提問來自哪裡 上海東方衛視記者稱「台灣」

大陸教育部暫停今年陸生赴台就讀

一怒取走幾個億 霸道總裁張小波急壞銀行行長

陸暫停今年陸生赴台就讀 陸委會：罔顧學生權益、遺憾

蔡依林被罵爆！中國大外宣「渺小說」鐵粉呼呼 退讚數出乎意料？

中概股財報造假連環爆 教育機構「好未來」坦承銷售灌水、愛奇藝被指控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。