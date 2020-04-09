中國長征火箭發射印尼衛星 升空後爆炸

新華社報導，9日晚間7時46分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星。但因火箭發射後工作異常而爆炸，任務宣告失敗。

報導稱，火箭發射後，第1、2級飛行正常，第3級工作出現異常，根據測量數據監視判斷，火箭第三級及衛星殘骸已經墜落，衛星發射失利。故障排查及有關處理工作已全面展開。

據百度百科，PALAPA-N1通信衛星是由中國航太科技集團五院研製，採用東方紅四號增強型通信衛星平台，通信範圍涵蓋印尼等地區；衛星將由航太科技集團一院研製的長征三號乙火箭，在西昌衛星發射中心發射。

此外，今年3月16日晚間9時34分，中國曾在海南文昌航太發射場進行長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，但火箭飛行出現異常，發射任務失利。