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陸委會：中共應停止再利用WHO對台灣打壓

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會發言人邱垂正。 圖／聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。 圖／聯合報系資料照片

針對中共國臺辦、外交部與世衛秘書長不實指控我方惡意攻擊WHO及其負責人，大陸委員會今（9）日表達強烈抗議與不滿，並正告對岸停止再利用WHO對我進行打壓及政治抹黑。陸委會強調，中共對台不實指控，證實以其政治凌駕健康。

陸委會強調，台灣絕不接受中共當局的「一中原則」，台灣2300萬人民更拒絕北京矮化與抹黑的極惡劣行徑。對岸將政治因素凌駕在人類健康安全之上，在全球疫情嚴峻當下，未思檢討改善自己引爆世界災難的原因，卻一昧卸責他人，完全不負責任、毫無擔當，其行徑更違反世衛憲章與國際關係原則，國際社會已嚴正關切。

陸委會指出，防疫當前，台灣已經用醫藥公衛專業，向國際社會證明防疫成效與貢獻，我們不畏懼威脅，會繼續與國際社會共同合作，爭取對台灣的支持。

中共國台辦發言人朱鳳蓮稍早表示，關於世衛組織涉台問題，大陸已經多次表明立場。民進黨當局「以疫謀獨」不擇手段，對此表示強烈譴責。她說，奉勸民進黨當局立即停止政治操弄，藉疫情破壞一個中國原則和謀求加入世衛組織的圖謀是不會得逞的。

中共 陸委會 疫情 新冠肺炎

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