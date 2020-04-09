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中共官媒：台灣企圖以協商之名繼續拖延台胞返鄉

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
武漢市雖已解除封城，陸委會表示，政府將持續與中國大陸溝通，以進行後續接返滯留當地台灣人之事宜。（美聯社資料照）
武漢市雖已解除封城，陸委會表示，政府將持續與中國大陸溝通，以進行後續接返滯留當地台灣人之事宜。（美聯社資料照）

陸委會8日表示，雖然武漢已解封，但滯留湖北的台胞仍註記管制名單上，不得自行搭機返台。滯鄂台胞要返台，要採取包機或類包機方式，仍需兩岸協商。中共官媒九日撰文抨擊稱，這是企圖以協商之名，轉移焦點，推卸責任，繼續拖延台胞返鄉。

隸屬中共官方人民日旗下的微信公眾號「港台腔」報導，兩岸航空公司通過臨時航班運送滯鄂台胞返鄉，是在湖北和武漢因抗擊疫情需要關閉交通通道的特殊情況下採取的特殊措施。現在，離漢離鄂通道管制已全面解除，已沒有交通不暢的問題，也就不存在通過兩岸民航聯繫渠道溝通安排的問題，大陸目前有4個與台灣通航的城市，滯鄂台胞完全可以根據自身需要搭乘執飛航班回家。民進黨當局再堅持協商包機就只能理解為拖字訣，給滯鄂台胞返鄉設置新的路障罷了。

文章宣稱，明眼人都看得出來，真正的路障就是民進黨當局的「註記管控」。為什麼還不讓滯鄂台胞回家？滯鄂台胞是健康群體，已經在湖北隔離了超過5個14天，他們離開湖北各地都持有經過嚴格認證的健康證明。民進黨當局一再宣稱滯鄂台胞返台將造成「防疫破口」，綠色媒體和「網軍」一擁而上將滯鄂台胞渲染成毒蛇猛獸，完全是人為製造歧視和恐怖。

文章最後指出，目前滯鄂台胞不能回家的癥結，就在民進黨當局制訂的那份註記管制名單。

陸委會八日表示，我政府仍須密切觀察武漢解封的相關情況，並在以往執行滯留湖北民眾接返任務的經驗與基礎上，持續與中國大陸溝通，進行後續接返安排事宜。陸委會強調，政府目前對於滯留在湖北的民眾仍維持註記，目的在於控管風險。使滯留的民眾於返台過程及返台後，能做好相關防檢疫安排，保障這些民眾的健康與平安，也同時避免國人擔憂新冠肺炎疫情擴散而惶恐，以兼顧滯留湖北民眾及全體國人的健康與平安。

民進黨 陸委會 武漢

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