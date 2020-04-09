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香港反蒙面法 港府上訴部分勝訴

聯合報 / 香港特派員李春/即時報導
香港高院上訴庭九日裁定，「禁蒙面法」在非法集會時有效。反送中示威以來，戴頭盔、防毒面具或口罩，已是示威者典型的裝備和形象。（路透）
香港高院上訴庭九日裁定，「禁蒙面法」在非法集會時有效。反送中示威以來，戴頭盔、防毒面具或口罩，已是示威者典型的裝備和形象。（路透）

香港滿城口罩遮面下，香港上訴庭裁定香港政府在反送中運動中禁止蒙面的緊急立法，部分得值（勝訴），但合法遊行者蒙面也不違法。起訴香港政府違反基本法的民主派，誓言繼續上訴到終審法院。

去年10月4日林鄭月娥宣布繞過立法會，實施緊急立法禁止蒙面。24名民主派立法會議員以及前議員梁國雄，去年遞狀向法院提出司法覆核，指港府緊急立法違憲。

香港高等法院去年11月18日裁定民主派議員勝訴，指行政長官會同行政會議以危害公眾安全為由，以「緊急法」訂立規例違反「基本法」，「禁蒙面法」部分規例過度限制基本權利，並宣布禁蒙面法無效。

香港政府不服上訴，香港警察去年11月因應高等法院的裁決，暫停執行禁蒙面法。上訴聆訊1月9日進行，港府稱「緊急法」在回歸前已出現，屬本港生活方式的一部分。至於近期爆發的新冠病毒疫情，市民需要戴口罩，相關做法已受禁蒙面法條文保障，外科口罩與防毒面具的性質亦有不同。

香港上訴庭4月9日頒下書面判詞，上訴庭法官在判詞中稱，行政長官會同行政會議有權在任何危害公安的情況下，進行緊急立法。至於「反蒙面法」具體條文上，上訴庭裁定「反蒙面法」只有在非法集結和未經批准集結下禁止蒙面的條文屬合憲；而在合法集會和遊行，禁止蒙面的規定屬違憲；而「反蒙面法」賦權警方可以要求市民在公眾地方除去蒙面物品的條文，同樣屬違憲。

上訴庭聆訊由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚和法官區慶祥共同審理。

香港民主派立法會議員對裁決感到失望，說會「奉陪到底」，上訴到終審法院，會馬上展開上訴工作。法律界立法會議員郭榮鏗說，裁決顯示法官對現實情況不理解，即使本身是合法的集會和遊行，警方亦可以在短時間內，宣布是非法集會，剝奪市民權利，擔心裁定緊急立法合憲，會令特首權力無限放大到剝奪基本自由。

行政會議成員湯家驊說，「禁蒙面法」被裁定違憲的條例已無法律效力，香港警方仍可根據「公安條例」等，要求任何人士除下口罩表露身分，相信裁決無特別影響實際操作。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，因為公眾衞生原因戴口罩，不受「禁蒙面法」影響，從公共衞生而言都希望市民戴口罩，但不希望有人群聚集的情況。

香港 口罩 禁蒙面法

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