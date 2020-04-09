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陸委會聲援任志強 指中共官方必須提出「入罪」說明

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
邱垂正表示，中共要做的應該是真正究責造成疫情隱匿，釀成重大災害的人，而不是針對說出事實真相的人。聯合報系資料照片
邱垂正表示，中共要做的應該是真正究責造成疫情隱匿，釀成重大災害的人，而不是針對說出事實真相的人。聯合報系資料照片

針對北京地產大亨任志強遭北京紀委部門紀律審查和監察調查一事，陸委會發言人邱垂正今（9）日在例行記者會上表示，任志強只因一篇文章而遭到關押並被指嚴重違紀違法，陸委會認為中共官方必須提出「入罪」的說明。

北京市西城區紀委監委本周二通告，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

由於任志強曾發表文章批評北京當局應對新冠肺炎疫情嚴重失職，因此引發外界揣測他遭調查的原因。

邱垂正回答媒體詢問時表示，這次疫情對大陸的經濟和社會帶來嚴重的衝擊，大陸各界對中共的治理能力、現有體制、言論自由都開始進行反思，對於任志強只因一篇文章而遭到關押並被指嚴重違紀違法，陸委會認為中共官方必須提出「入罪」的說明。

邱垂正說，大陸爆發嚴重疫情的原因，正是因為這些問題使然，不同的聲音反映，都是中共作為執政黨必須面對的問題，中共要做的應該是真正究責造成疫情隱匿，釀成重大災害的人，而不是針對說出事實真相的人。

邱垂正表示，中共加大壓制社會及維權人士，不僅無助於檢討疫情防控的缺失，更增加外界的不信任感，因此他再次呼籲中共尊重言論自由，包容多元意見，給予社會充分的討論空間，這樣才能真正改善其治理體制，避免憾事重演。

中共 北京 疫情

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