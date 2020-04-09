習近平寫信慰問武漢：防控任務不可鬆懈

武漢市昨解封，人民日報今（9）日刊出大陸國家主席習近平寫信給武漢市東湖新城社區全體社區工作者，致以誠摯慰問。他強調，武漢已經解除了離漢離鄂通道管控措施，但防控任務不可鬆懈。

人民日報報導，習近平在信中稱，他從武漢回來後，一直牽掛著武漢廣大幹部群眾，包括社區在內的武漢各社區生活正在逐步恢復正常，他感到很高興。

習近平指出，在這場前所未有的疫情防控鬥爭中，城鄉廣大社區工作者同參與社區防控的各方面人員一道，不懼風險、團結奮戰，特別是社區廣大黨員、幹部以身作則、衝鋒在前，形成聯防聯控、群防群控的強大力量，充分彰顯打贏疫情防控人民戰爭的偉力。

習近平強調，現在，武漢已經解除了離漢離鄂通道管控措施，但防控任務不可鬆懈。社區仍然是外防輸入、內防反彈的重要防線，關鍵是要抓好新形勢下防控常態化工作。希望發揚連續作戰作風，抓細抓實疫情防控各項工作，用心用情為群眾服務，為徹底打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰再立新功。

社區是疫情防控的最前線。新冠肺炎疫情發生以來，大陸400多萬名社區工作者堅守一線，在65萬個城鄉社區從事著疫情監測、出入管理、宣傳教育、環境整治、困難幫扶等工作，為遏制疫情擴散蔓延、保障群眾生活作出了重要貢獻。

習近平高度重視社區防控工作，多次作出重要指示，對社區工作者給予肯定，還先後到北京市安華裡社區、武漢市東湖新城社區考察慰問。