陸下令全國掃黑 4月至7月百日攻堅戰

中共中央政法委、全國掃黑辦宣佈，會同中央政法部門，4月至7月開展涉黑涉惡在辦案件「百日攻堅戰」，定下力爭消化涉黑涉惡案件七成存量。在疫情憾動大陸政經局勢下，大陸全國掃黑時機分外敏感。

新京報報導，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新訂出掃黑行動「重點清單」：第二、三季重點在「清」字上下功夫，按照「清到底、清乾淨」的要求，深入開展「六清」行動，也就是線索清倉、逃犯清零、案件清結、傘網清除、黑財清底、行業清源等六張清單要在9月底交出成績。

全國掃黑辦指出，4月至7月要會同中央政法部門，部署開展涉黑涉惡在辦案件百日攻堅戰，力爭消化70%左右的案件存量。

特別是對全國掃黑辦掛牌督辦的100余起大要案，作為重中之重，實行全國掃黑辦及中央政法部門領導包案，要訂出辦案時間表倒數追案、掛圖作戰、逐個圍殲。

針對「打傘破網」作為主攻重點，必要時全國掃黑辦要會同中央紀委國家監委派出聯合工作組，推動一查到底、限期查結。嚴格把握「保護傘」界定標準，既堅持大傘、小傘一起打，，對「保護傘」不願打、不敢打、繞著走的，堅決問責追責。