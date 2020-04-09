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陸下令全國掃黑 4月至7月百日攻堅戰

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
掃黑抓捕現場。取自騰訊視頻
掃黑抓捕現場。取自騰訊視頻

中共中央政法委、全國掃黑辦宣佈，會同中央政法部門，4月至7月開展涉黑涉惡在辦案件「百日攻堅戰」，定下力爭消化涉黑涉惡案件七成存量。在疫情憾動大陸政經局勢下，大陸全國掃黑時機分外敏感。

新京報報導，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新訂出掃黑行動「重點清單」：第二、三季重點在「清」字上下功夫，按照「清到底、清乾淨」的要求，深入開展「六清」行動，也就是線索清倉、逃犯清零、案件清結、傘網清除、黑財清底、行業清源等六張清單要在9月底交出成績。

全國掃黑辦指出，4月至7月要會同中央政法部門，部署開展涉黑涉惡在辦案件百日攻堅戰，力爭消化70%左右的案件存量。

特別是對全國掃黑辦掛牌督辦的100余起大要案，作為重中之重，實行全國掃黑辦及中央政法部門領導包案，要訂出辦案時間表倒數追案、掛圖作戰、逐個圍殲。

針對「打傘破網」作為主攻重點，必要時全國掃黑辦要會同中央紀委國家監委派出聯合工作組，推動一查到底、限期查結。嚴格把握「保護傘」界定標準，既堅持大傘、小傘一起打，，對「保護傘」不願打、不敢打、繞著走的，堅決問責追責。

至於「黑財清底」行動，要求各地要對專項鬥爭開展以來偵辦的涉黑涉惡案件逐一篩查，發現存在「見黑見惡不見財」問題的，堅決依法按程式予以收繳罰沒。要建立健全「黑惡財產查控機制」，彙集資料資源，一條鞭全鏈條核查涉案財產流轉軌跡，確保一網打盡顯性浮財、隱性暗財。

掃黑抓捕現場。取自騰訊視頻
掃黑抓捕現場。取自騰訊視頻

疫情 中共

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