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回顧湖北官場76天 空降1正部2副部、提拔55幹部

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電

武漢8日0時起「重啟」，解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。在整座城市按下「暫停鍵」的76天，湖北官場也出現不少變化，總計「空降」湖北1正部2副部、提拔幹部55名。

新京報報導，2月13日，原任上海市長應勇調任湖北，接替蔣超良任湖北省委書記；原任山東省委常委、濟南市委書記王忠林調任湖北省委常委、武漢市委書記。

在此之前，中央2月8日首次調整湖北省委常委班子，國家衛健委副主任王賀勝出任湖北省委常委，後兼任湖北省衛健委主任、黨組書記。

應勇「臨危受命」出任湖北省委書記後曾說，「 從2月13日踏上荊楚大地的那一刻起，我就成為湖北的一分子，與湖北人民同呼吸、共命運。我將和全省廣大幹部群眾一起，同心同德、眾志成城，堅決打贏疫情防控阻擊戰，不負黨和人民的重托和期望。」

公開報導顯示，王忠出任武漢市委書記後，林部署集中拉網式大排查、強化患者救治、加強小區封閉管理、控制人員流動等系列措施。

在武漢「封城」的76天裡，湖北有多名幹部被問責。但截至3月27日，武漢也火線提拔優秀幹部55名、火線發展黨員224名。

患者 北京 疫情

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