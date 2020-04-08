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香港7警佔中襲民案 5警終極上訴失敗

世界日報 / 香港新聞組／香港8日電

香港7名警務人員於2014年佔領中環運動期間，涉在金鐘「暗角」毆打公民黨前成員曾健超，2017年被裁定罪成，各判囚2年。他們後來上訴，其中2人獲撤銷定罪，其餘5人維持定罪但獲減刑至囚15至18個月，5人之後上訴至終審法院。終院昨日開庭，駁回5人上訴，歷時近6年的「七警案」正式完結，涉案5名警務人員維持定罪。

明報報導，七警案「主角」曾健超認為七警「罪有應得」，惟訴訟經歷數年「有兩個最後走甩」，形容此為司法制度漏洞，案件既不能反映警暴現，判決亦不會對警隊造成阻嚇。

報導指出，5名上訴警察包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、時任觀塘區反黑組警長白榮斌、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪。同案另兩名警員劉興沛及黃偉豪，去年上訴獲撤銷定罪。

至於維持定罪的5人是否將被革職？脫罪2人是否復職？7警聆訊期間的支薪情？警方僅回覆不評論個別案件，會根據條例跟進。

據報導，聆訊昨日在終審法院展開，第五被告陳少丹由蔡維邦資深大律師代表，其餘4人均由郭兆銘資深大律師代表。據了解，5人已服刑完畢，昨只有黃祖成到庭應訊。

資深大律師蔡維邦稱法庭單靠公開來源的影片令被告入罪並不穩妥，舉例大眾均可從YouTube上載下載影片，更可用不同科技修改母片。蔡舉例，在一宗謀殺案中，假如控方單靠公開來源影片指證被告殺人，辯方亦可呈上被告當時沒有殺人影片反證，變相法庭不能查證真相。

終院常任法官李義說，原審法官花費不少時間處理「案中案」，即判斷影片證據的可依賴性，原審判辭亦指明其分析已達至「毫無合理疑點」。蔡回應稱，原審法官接納證物的標準太低，影片由始至終不應被接納呈堂。終院最終拒絕發出上訴許可，並押後頒發判決理據。

香港 港警

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