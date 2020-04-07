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「紅二代」地產大亨任志強 正接受紀律審查和監察調查

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京市華遠集團前董事長任志強。(搜狐網)
北京市華遠集團前董事長任志強。(搜狐網)

曾多次直言批判中國共產黨的中共「紅二代」地產大亨任志強，因批判中共中央總書記習近平於3月12日遭北京當局帶走。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會官網7日晚間公告，「任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查」。

現年69歲的任志強，為北京市華遠集團原黨委副書記、董事長，1974年4月加入中國共產黨。

紐約時報曾報導，像習近平一樣，任志強也出生於中共權貴家庭，他的父親曾任商務部副部長。根據他的社群媒體貼文和媒體採訪，任志強母親與北韓前領導人金日成是同學，甚至還有一張金日成抱著襁褓中任志強的相片。

此外，任志強在當今中共政壇的人脈也十分廣泛，他與中國國家副主席王岐山從初中開始就是朋友。任志強在2013年的自傳中曾寫道，王岐山有時會在深夜打電話給他，聊上幾個小時。

紐約時報稱，現任大陸國務院副總理、中美貿易談判主談人劉鶴還曾被任志強聘雇為兼職研究員。前中共政治局常委俞正聲擔任建設部長時也曾與任志強共事，並在2002年為任志強的第一本書作序。

不過，任志強向來一直勇於批判中國共產黨，還因此被稱為「任大炮」。

根據紐約時報和美國之音報導，在這次新冠肺炎疫情爆發後，任志強再度開砲稱：「沒有了媒體代表人民利益去公告事實的真相」，「剩下的就是人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害的結果。」

任志強甚至不點名地稱習近平為：「一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。他並表示，中共應「在這種愚昧中清醒」，並像1976年「打倒四人幫」那樣打倒阻礙它前進的領導人。

任志強這篇文章原本指示在一個小圈子裡分享，但很快就在網路上廣泛傳播，任志強隨後在他69歲生日後的第三天「失蹤」。美國之音稱，任志強的大兒子、秘書也被抓了，他的妹妹及家人都受到影響。

美國之音早前報導， 北京當局將此定為重案，「任何人不得插手，不能介入，不能求情，可能也包括王岐山。」

任志強早前「失蹤」的消息傳出後，已引起國際社會關注。法國國際廣播電台（RFI）中文網稱，關於任志強的各種傳聞難以查實，但這是一個非常詭異的現象，有人認為這一現象說明中國人心浮動。

中共 北京 紐約時報

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