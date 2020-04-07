香港特首逆向加薪 議員怒轟「臉皮厚」

在新冠疫情嚴峻下，香港特首林鄭月娥的薪資不減反增，遭跨黨派議員諷「臉皮厚」。特首辦回應稱，特首加薪有既定制度，每年按消費物價指數設定，由獨立委員會建議，並由立法會批准。

希望之聲報導，新冠疫情全球擴散，重創各國經濟，失業率飆升，不少國家元首及官員自動減薪，但香港特區政府首長林鄭月娥反而加薪12萬港元（約46萬元新台幣），達521萬港幣（約2千萬元新台幣），遭跨黨派立法會議員批評「臉皮厚」。而林鄭在自己加薪之前，已是全球薪酬第二高的領導人。

實政圓桌立法會田北辰認為，在這次疫情下部分私人企業高層帶頭減薪，但特首不減反加，質疑她為何在這個時勢下可以「厚面皮」加薪：「這個時勢，怎可能有任何機構管理層一把手能厚面皮加人工？」他建議林鄭月娥在取消香港入境要14日檢疫措施前，減薪三成，與市民共度時艱，否則「真是很難看」。

明報報導，特首辦早前回應立法會議員就特首薪金預算開支的提問時提及，特首林鄭月娥2020/21年度預算年薪為521萬港元，較2019/20年度增加12萬港元，平均月薪逾43萬港元。多名立法會議員6日在立法會財務委員會的特別會議上追問，特首辦常任秘書長林雪麗稱，特首加薪有既定制度，每年按消費物價指數設定，由獨立委員會建議，並由立法會批准。

新民黨立法會議員容海恩稱，政府應知悉香港市民苦況，又稱外國許多元首都減薪，希望政府有承擔有誠意「一齊捱」。林雪麗重申，會視乎疫情發展，如情況轉差會適時回應。

FB貼文「1則266美元」

另據香港01報導，關於社交媒體開支，特首辦表示，自2017年7月1日起以非公務員合約聘請1名人員，處理特首的Facebook和Instagram帳戶及其他工作，在2020至21年度，有關薪酬開支預算約為53萬港元（約6.84萬美元），而林鄭Facebook專頁在2017年7月1日推出後，吸引超過17萬用戶「追蹤」，截止今年3月31日共發出382個帖子，互動總數超過360萬。林鄭官方Instagram則吸引3萬用戶「追蹤」，截至今年3月31日，專頁發出305個帖子，互動總數超過18萬。

資訊科技界莫乃光表示，該職員為特首在Facebook和Instagram共發出687個帖文，即平均每個帖文價值2066港元（約266.5美元），笑指該職員是全港最貴「小編」。