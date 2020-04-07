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港學者：有些疾病全球大流行的第二波更兇險

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁指出，即便這波新冠肺炎疫情平息，「保持社交距離」也很可能在未來一段時間內實施。圖為上海一家醫院早前在院外搭建的發燒篩檢站。記者林則宏／攝影
香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁指出，即便這波新冠肺炎疫情平息，「保持社交距離」也很可能在未來一段時間內實施。圖為上海一家醫院早前在院外搭建的發燒篩檢站。記者林則宏／攝影

新冠肺炎會不會爆發第二波疫情香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁表示，從歷史上看，有些疾病的全球大流行是存在第二波的，且有些疫情第二波甚至更為兇險。以1918年西班牙流感為例，第一波疫情的致死性並不強。但半年後疫情捲土重來，死亡率大大提高，不過之後致病性又逐漸減弱。

同時也是美國微生物科學院院士的金冬雁，在接受中國科學院下屬的《中國科學報》專訪時指出，一波疫情結束後，會不會暴發第二波，取決於病毒本身的傳播規律和人們採取的防控措施。

全球已經有超過100萬人感染新冠病毒，但金冬雁稱，目前尚未監測到病毒有大的變異。儘管不同國家的死亡率差別很大，不過感染的其實都是同一種病毒。

針對香港和新加坡近期又出現新感染病例激增的情況，金冬雁說，以香港為例，至今已經歷了兩次大的疫情衝擊。第一次是大陸疫情爆發後，香港和武漢的各種聯繫非常緊密，因此很快就出現了疫情；現在是第二波，疫情衝擊非常厲害，醫療系統也出現了緊急狀態。

他認為，部分原因是城市特性決定的。香港和新加坡對自己的定位都是國際城市，是「連接東西方的橋樑」，因此面臨的疫情回流壓力更嚴重。此外，前段時間，海外華人和留學生急於返回也是原因之一。

金冬雁表示，中國大陸在疫情爆發後即以雷霆萬鈞之勢、非常果決的手段，取得了階段性勝利。但面對接下來的挑戰，特別是防控第二波疫情和實現復工、復產兩大難題，仍有必要博採眾家之長。

例如，香港一直沒有採取封城措施，而是根據實際情況逐步關停一些高危場所，或限制聚餐人數和人員距離等，民眾的生活、學習和工作基本沒有停頓。與此同時，香港的追蹤和檢測力度也很大，香港人口約700萬，目前已經檢測了9萬人，檢測比例是全亞洲最高。

金冬雁指出，這種主動出擊追蹤無症狀感染者和輕症患者的做法，有助於及時發現並遏制新的聚集性感染。此外，英國通過隔離70歲以上年長者來降低死亡率，日本主動為老年人和其他高危人群做檢測，都是很好的舉措。

金冬雁並建議中國大陸，應主動開展流行病學調查，特別是對武漢這樣暴發過大規模疫情的城市，選擇一些「樣板社區」，開展血清學檢測，看看究竟有多少人感染過新冠病毒、有多少是無症狀感染者，還有多少人仍受感染。

他認為，如果把這些問題都搞清楚了，將是未來做出正確決策非常重要的依據。中國有「舉國體制」優勢，能動員很多人力、物力，因此做這項工作並不難。關鍵是不要懼怕、不要有任何顧慮：即便這個數字很大也不可怕—真相是最重要的。

金冬雁表示，如果發現感染率較高，但很多人都在不知不覺中自行恢復了，這其實是天大的好事，可以說明離群體免疫到底還有多遠。而曾受感染但已完全恢復的武漢及湖北居民，他們體內有大量抗體，不會再受感染，特別適合從事醫療救護、看護照料、保安、快遞、餐飲等高風險工作。這些人是「寶貝」，不應受到歧視。

對於新冠肺炎疫苗上市前，人們是否還有希望回到正常的生活軌跡？金冬雁稱，如果藥物研究能取得重大突破，建立起有效的治療規範，新冠肺炎的病死率將會大大減小。

目前中國湖北以外地區、韓國、德國的病死率都比較低。如果能用有效的醫療手段將病死率控制在1%甚至0.5%以下，這個疾病就可以常態化、常規化管理，人們也就不再那麽恐懼。事實上，很多病毒性傳染病的發展規律都是這樣的。

不過，金冬雁也提醒，即便這波疫情平息，「保持社交距離」也很可能在未來的相當一段時間內實施。新冠疫情很顯然將會載入史冊，對全人類的生產生活和文化心理都將產生深遠影響。

疫情 香港 新冠肺炎

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