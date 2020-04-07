港學者：有些疾病全球大流行的第二波更兇險

新冠肺炎會不會爆發第二波疫情？香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁表示，從歷史上看，有些疾病的全球大流行是存在第二波的，且有些疫情第二波甚至更為兇險。以1918年西班牙流感為例，第一波疫情的致死性並不強。但半年後疫情捲土重來，死亡率大大提高，不過之後致病性又逐漸減弱。

同時也是美國微生物科學院院士的金冬雁，在接受中國科學院下屬的《中國科學報》專訪時指出，一波疫情結束後，會不會暴發第二波，取決於病毒本身的傳播規律和人們採取的防控措施。

全球已經有超過100萬人感染新冠病毒，但金冬雁稱，目前尚未監測到病毒有大的變異。儘管不同國家的死亡率差別很大，不過感染的其實都是同一種病毒。

針對香港和新加坡近期又出現新感染病例激增的情況，金冬雁說，以香港為例，至今已經歷了兩次大的疫情衝擊。第一次是大陸疫情爆發後，香港和武漢的各種聯繫非常緊密，因此很快就出現了疫情；現在是第二波，疫情衝擊非常厲害，醫療系統也出現了緊急狀態。

他認為，部分原因是城市特性決定的。香港和新加坡對自己的定位都是國際城市，是「連接東西方的橋樑」，因此面臨的疫情回流壓力更嚴重。此外，前段時間，海外華人和留學生急於返回也是原因之一。

金冬雁表示，中國大陸在疫情爆發後即以雷霆萬鈞之勢、非常果決的手段，取得了階段性勝利。但面對接下來的挑戰，特別是防控第二波疫情和實現復工、復產兩大難題，仍有必要博採眾家之長。

例如，香港一直沒有採取封城措施，而是根據實際情況逐步關停一些高危場所，或限制聚餐人數和人員距離等，民眾的生活、學習和工作基本沒有停頓。與此同時，香港的追蹤和檢測力度也很大，香港人口約700萬，目前已經檢測了9萬人，檢測比例是全亞洲最高。

金冬雁指出，這種主動出擊追蹤無症狀感染者和輕症患者的做法，有助於及時發現並遏制新的聚集性感染。此外，英國通過隔離70歲以上年長者來降低死亡率，日本主動為老年人和其他高危人群做檢測，都是很好的舉措。

金冬雁並建議中國大陸，應主動開展流行病學調查，特別是對武漢這樣暴發過大規模疫情的城市，選擇一些「樣板社區」，開展血清學檢測，看看究竟有多少人感染過新冠病毒、有多少是無症狀感染者，還有多少人仍受感染。

他認為，如果把這些問題都搞清楚了，將是未來做出正確決策非常重要的依據。中國有「舉國體制」優勢，能動員很多人力、物力，因此做這項工作並不難。關鍵是不要懼怕、不要有任何顧慮：即便這個數字很大也不可怕—真相是最重要的。

金冬雁表示，如果發現感染率較高，但很多人都在不知不覺中自行恢復了，這其實是天大的好事，可以說明離群體免疫到底還有多遠。而曾受感染但已完全恢復的武漢及湖北居民，他們體內有大量抗體，不會再受感染，特別適合從事醫療救護、看護照料、保安、快遞、餐飲等高風險工作。這些人是「寶貝」，不應受到歧視。

對於新冠肺炎疫苗上市前，人們是否還有希望回到正常的生活軌跡？金冬雁稱，如果藥物研究能取得重大突破，建立起有效的治療規範，新冠肺炎的病死率將會大大減小。

目前中國湖北以外地區、韓國、德國的病死率都比較低。如果能用有效的醫療手段將病死率控制在1%甚至0.5%以下，這個疾病就可以常態化、常規化管理，人們也就不再那麽恐懼。事實上，很多病毒性傳染病的發展規律都是這樣的。

不過，金冬雁也提醒，即便這波疫情平息，「保持社交距離」也很可能在未來的相當一段時間內實施。新冠疫情很顯然將會載入史冊，對全人類的生產生活和文化心理都將產生深遠影響。