染疫新症狀？中國女紐約返京確診「大便次數增加」

北京市疾控中心副主任龐星火6日在新聞發布會上表示，4月5日北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例1例。一位女性退休人員到美國紐約探親，3月22日返回北京，轉運至集中醫學觀察點，4月5日被診斷為確診病例。

新華社報導，龐星火指出，這名女士自述1月17日到美國紐約探親，與其丈夫、兒子共同居住。在紐約期間，每日到室外散步，並到附近的華人超市購物，外出未佩戴口罩。其子在當地上學，3月8日至13日曾到法國和英國旅遊。

3月20日，母子二人從美國紐約出發，經日本東京轉乘全日空NH961航班飛往北京，3月22日抵京。母子二人在登機和離機時體溫檢測無異常，經海關檢疫入境，健康申報無異常，遂被轉運至集中醫學觀察點進行隔離觀察。

報導指出，3月22日至4月3日，該女士大便次數明顯增加，但性狀無改變，身體無其他異常情況。4月3日，該女士在隔離觀察點主動進行新冠病毒核酸檢測，結果呈陽性。當晚，即被轉運至小湯山醫院隔離治療。

龐星火說，該病例首發症狀為非呼吸系統症狀，且症狀不典型，未引起患者重視，但患者能積極配合隔離點工作人員開展篩查，進行核酸檢測，發現了陽性結果。