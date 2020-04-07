染疫？援鄂山東女醫護去世 丈夫援非趕不回

山東省第一批援鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜因突發疾病，6日晚間搶救無效死亡。張靜靜是各省調派前進湖北支援4萬22600多名醫護人員中第一個病亡的醫護，但暫未確定她是否感染新冠肺炎。

澎湃新聞報導，張靜靜於1月25日大年初一隨山東省首批援鄂醫療隊飛赴武漢，完成援鄂任務後於3月21日隨隊離鄂返回濟南，按規定集中隔離14天。

4月4日下午張靜靜隔離期滿，她在集中隔離期間三次核酸檢測均為陰性，擬於5日上午返家休息。但卻在5日早上7時於隔離酒店房間突發心跳驟停。經醫院搶救一天後仍告不治。

而張靜靜的丈夫目前正在援助非洲，未能趕得及回來看她最後一眼。

張靜靜生前曾有多篇日記授權澎湃新聞刊發在「連載．黃岡日記」系列報導中，其中1月28日，張靜靜寫道，「為了更好的照料病人，我把自己的頭髮剪成了一寸多長，理了個男孩髮型」。和她一起剪髮的還有山東醫療隊的數十名女戰友。

對每一名醫護人員來講，看到患者康復出院應該是最開心的事，張靜靜記錄下了那一刻的感受。

為了感謝山東醫療隊的援助，湖北黃岡市市長邱麗新在山東醫療隊返回前向隊員們頒發了「黃岡市榮譽市民」證書。無奈，張靜靜再也回不去黃岡看看這座城市了。