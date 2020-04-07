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「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

防疫要打科技戰 大陸學者：還不是歇口氣的時候

世界日報 / 記者賴錦宏／綜合報導
新華網
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中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰近日受訪指出，中國目前疫情防控效果明顯，但對新冠病毒的認識還遠遠不夠，對其傳播規律也缺乏想像力，所以還不是歇口氣的時候，還要對疫情是否反覆保持足夠警惕。他坦承，中國至今打的是社會組織仗，而非科技仗。

據「ＷＨＯ知道」騰訊微信，王辰在3日中國醫學科學院武漢感染性疾病及腫瘤研究中心成立會上指出，通過這次大疫，中華民族必須增長的智慧，就是對醫學科技的高度重視。「目前中國的抗疫戰，主要打的是社會組織的仗，而非科技仗。我們應該少一些說漂亮話的人，多一些目光冷靜、頭腦清醒、行動穩健迅捷的科學家」。

王辰說，「現在恰恰是在疫情的變化期，誰能知道這是長期階段性回來的像流感，還是人個體上能夠慢性感染像乙肝（Ｂ型肝炎），還是像ＳＡＲＳ那樣倏然而去，還是第四種、第五種可能性？我們現在都還缺乏想像力」。

王辰強調，在公共衛生體系建設上一個最重大的問題，就是必須把臨床和預防高度結合起來。重視什麼就把什麼獨立出來的管理體系，容易變成一種畫地為牢的局面。

他還提到，中共中央防疫領導小組已經明確提出，各地尤其是重點疫區，要通過核酸及血清抗體檢測進行健康人群的流行病學調查。王辰說，通過核酸檢測可以發現無症狀感染者；通過抗體檢測可以反映人群的免疫水平；兩者結合可以對病毒規律和疫情走向有一個科學的評估，對疫情防控有深遠意義。

疫情 微信 肝炎

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