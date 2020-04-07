46萬公司「疫」起倒 林毅夫一招救市

世界銀行前副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，針對新冠肺炎疫情對中國經濟造成的衝擊，相對投資拉動，中國政府應更支持家庭和中小企業。在保障家庭消費方面，發放消費券是比直接發放現金更有效的方式。

澎湃新聞報導，林毅夫近日在中國發展高層論壇的視訊會議上指出，疫情為中國經濟和產業帶來巨大不確定性。到目前為止，中國經濟已受巨大負面衝擊，尤其是中小企業生存環境嚴峻。如果疫情和封城措施持續下去，加上國外出口市場的倒塌，大多數中小企業很難活下去。城市地區失業率已快速上升，將連帶導致許多農村家庭和低收入人群受重創。

林毅夫強調，中國的經濟增長必須依賴國內市場和需求。過去中國政府應對經濟危機主要靠投資拉動，但這次需要同時保護家庭、保障消費，幫企業度過難關。在保障家庭消費方面，發放消費券是比直接發放現金更有效的方式，因為人們拿到現金可能不會去消費，所以不會直接轉化為需求。

林毅夫還指出，要幫助中小企業度過難關，如免稅或減低稅率、推遲社保醫保繳費、提供流動性支援等。尤其要幫助中小企業，因他們可提供大量就業，是全球產業鏈的重要組成部分，其生存對中國未來保持全球製造業地位，具重要作用。

此外，據南華早報報導，在新冠病毒肆虐之下，中國今年首季有超過46萬家公司倒閉，令當局重振經濟之舉面對挑戰。根據商業資料庫天眼查的數據，首季倒閉的公司中，一半營運不超過3年。有些是營運牌照被吊銷的，有些是自己停止經營；其中，有2萬6000家是出口企業。

在同一季內，中國新註冊企業數量卻大幅下跌，大概有320萬家，較去年首季下跌29%；新成立的公司大都在傳統經濟強省如廣東等。