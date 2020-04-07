一碗白飯7元人民幣…海底撈「報復性漲價」來了

知名連鎖火鍋店「海底撈」開出餐飲漲價第一槍，受疫情影響成本上漲，各地實施差異化定價，漲幅不超過6%。圖／海底撈提供

疫情緩解漲聲響起？餐飲業恢復堂食後，知名連鎖火鍋店「海底撈」開出餐飲漲價第一槍，受疫情影響成本上漲，各地實施差異化定價，漲幅不超過6%。有網友調侃，餐飲業的報復性消費還沒來，報復性漲價先到。

綜合媒體報導，海底撈雖然已經恢復堂食，但開張後的餐桌數量、接待客戶數量方面都有限制，而美甲區、遊樂室暫停開放。加上員工無法補齊、人流量不固定，因此有部分菜品漲價。對此，海底撈也大方承認：漲價屬實。

一位北京食客表示，原本海底撈線下重新開灶令他激動不已，但一看價格頓時傻了眼。人均消費約220元(人民幣，以下同)，血旺半份從16元漲到23元；半份土豆片人民幣13元，等同一片土豆1.5元；一碗白飯7元；小酥肉一盤50元。

還有網友表示，兩個人就吃了344元，而在疫情以前算上折扣，兩個人消費不到200元。

財報顯示，2019年海底撈在一、二、三線及以下城市的人均消費分別為人民幣110.1元、99.4元、94.9元。因此這波漲價雖然漲幅不超過6%，但消費者仍然很有感。

3月12日起，海底撈部分門市陸續恢復堂食供應，目前海底撈已逾600家恢復營業。如今，海底撈上海、廣州、深圳、成都等地恢復營業。1月26日，海底撈中國所有門市暫停營運。

海底撈2019年營收人民幣265.56億元，年增56.5%；淨利潤人民幣23.45億元，年增42.4%。門市營收占96.3%，其餘則是外賣業務和調味品食材銷售。

據悉，漲價的背後是餐飲業因疫情造成的損失。中國烹飪協會最新報告顯示，春節期間93%的餐飲企業歇業，損失慘重。相比去年春節78%的餐飲企業營業收入損失逾100%。

其實，不只海底撈，同樣身為明星企業的西貝面村近日也被眼尖網友發現漲價了，甚至比海底撈漲幅更大。

不過，海底撈與西貝這兩家餐飲巨頭都獲得「輸血」。2月浦發銀行北京分行即完成核批西貝餐飲授信額度人民幣5.3億元，其中，1.2億元流動資金貸款已到帳；而海底撈也從中信銀行北京分行和百信銀行獲得信貸資金人民幣21億元。網友質疑「一方面要政府補貼免租哭窮，一方面還漲價，難道不應該降價促銷？」

還有網友表示，「比起報復性消費，我更需要報復性存錢。」這是疫情後許多「90後」的共識。這也給了企業一個警醒，「大家都不容易，你不能粗暴地把自己的損失，透過漲價讓消費者埋單」。