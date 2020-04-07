武漢明解封 市委書記王忠林：疫情防控新考驗
4月8日零時起，封城兩個多月的武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，恢復對外交通。武漢市委書記王忠林5日表示，城市封控76天後轉向重啟，對全國疫情防控大局具有標誌性意義，市民期盼已久，但也「為武漢疫情防控整體工作帶來新考驗」。他強調，「要確保疫情防控不因解封出現反彈逆轉」。
《長江日報》報導，王忠林5日主持召開專題會議，強調要以對人民群眾生命安全和身體健康高度負責的態度，慎終如始抓好疫情防控，切實做好解除離漢通道管控有關工作，做到「科學精準、『防』『放』並舉、安全有序、確保穩定」。
王忠林表示，管控措施的解除，絕不意味著疫情防控工作的放鬆。 「既要看到任務艱巨嚴峻，也要堅定必勝信心」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言