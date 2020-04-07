武漢明解封 市委書記王忠林：疫情防控新考驗

4月8日零時起，封城兩個多月的武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，恢復對外交通。武漢市委書記王忠林5日表示，城市封控76天後轉向重啟，對全國疫情防控大局具有標誌性意義，市民期盼已久，但也「為武漢疫情防控整體工作帶來新考驗」。他強調，「要確保疫情防控不因解封出現反彈逆轉」。

《長江日報》報導，王忠林5日主持召開專題會議，強調要以對人民群眾生命安全和身體健康高度負責的態度，慎終如始抓好疫情防控，切實做好解除離漢通道管控有關工作，做到「科學精準、『防』『放』並舉、安全有序、確保穩定」。

王忠林表示，管控措施的解除，絕不意味著疫情防控工作的放鬆。 「既要看到任務艱巨嚴峻，也要堅定必勝信心」。