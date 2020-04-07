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A股高開逾1% 滬指重上2800點

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上證指數高開1.56%，重上2800點關口。(路透社資料照片)
上證指數高開1.56%，重上2800點關口。(路透社資料照片)

中國大陸A股在清明節假期後復市跟隨隔晚美股強勢高開，上證指數高開1.56%，重上2800點關口。

據香港信報財經網，上證指數開市報2806點，漲42點或1.56%；現報2805點，漲41點或1.49%。

深成指開市報10312點，漲202點或2%；現報10305點，漲195點或1.93%。

滬深300指數開市報3779點，漲66點或1.8%；創業板指數開市報1944點，漲38點或2.01%。

各板塊全線向好，有色金屬股漲逾2%；化工、水泥、金融、房地產、電力、煤炭、鋼鐵股升逾1%；石油股靠穩。

美國疫情最嚴重的紐約州新增死亡病例較前一日略為下降，是一周以來首次，市場憧憬美國疫情有緩和趨勢，刺激美股顯著反彈，三大指數齊齊收升逾7%，是3月24日以來最大單日升幅。

疫情 美股 房地產

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