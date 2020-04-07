快訊

暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

從中國第一到民族之恥？「瑞幸咖啡」的跨國詐財啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國地方「彈性」評風險促復工 廣東分級標準最神秘

香港01 / 撰文：趙觀祺
中國已有部分地區復工。 中新社
中國已有部分地區復工。 中新社

3月18日，中共政治局常委舉行會議，討論新型冠狀病毒肺炎疫情和經濟影響，要求「各級黨委和政府要增強緊迫感」。官媒《人民日報》（海外版）旗下公眾號「俠客島」於19日以此為引子，整理出各地如何評估疫情風險，以期達成中央擬定的政策目標：「主要是在恢復秩序、推動復工復產上，要求『努力把疫情造成的損失降到最低限度』。」

可是一旦脫離官方乾淨整齊的政策敘事，拿來對比地方疫情數據和政府文件，就可以稍為看到，前線官員實際是如何「有彈性地」執行政策，各地之間、央地之間對同一政策又有甚麼不同的解讀。

採用標準可從嚴也可從寬

首先就「風險分級標準」，俠客島指出國務院未公布《指導意見》全文，但根據個別地方報道，可以知道中央「以縣市區為單位」制定標準如下：

低風險地區：無確診病例或連續14天無新增確診病例；中風險地區：14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情；

高風險地區：累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生。

浙江於3月2日公布全省均為「低風險」，理由是「連續14天無新增確診病例」。可是如應用更嚴格的解讀，那麼即使兩星期「零增長」，但只要「累計確診超過50例」，轄區也可以被列為「中風險」，例如按廣東於16日所公布風險分級，深圳福田區（83）此前14天無新增病例，但仍歸入「中風險」類別。

以浙江溫州這個湖北以外的重災區為例，截至3月1日全省轉為低風險之時，該市（504）轄下鹿城區（68）、樂清市（170）和瑞安市（74）均錄得超過50宗累計病例，有條件被歸入「中風險地區」。

中央鼓勵因地制宜免「一刀切」

「因地制宜」是復工政策的關鍵詞，而風險評級的「彈性」實屬中央容許甚至鼓勵，以免「一刀切」而另生弊端。2月25日，國務院代表在記者會表明，低中高風險分區等級根據疫情變化隨時調整，由省級政府分析研判，所以上述差異有可能源於「各處鄉村各處例」。

中央所容許的「彈性」更不止於此，如國家衛健委就表明，地方毋須公布「無症狀病例」。治療、隔離和追蹤如常行事，官員卻可選擇不公布數字，故此除了被指透明度不足，有國民亦質疑「無症狀」的定義，如安徽合肥公布1宗「無症狀病例」，就遭內媒引用涉事企業負責人的講法，指患者實則有發熱症狀。

至於「因地制宜」方針，應用在廣東省卻出現難以理解的情況，就其風險分級而言，說是自訂標準，省內從嚴或從寬都沒有統一做法，說是根據包括「無症狀病例」的疫情暗帳作決策，又僅屬於坊間猜測。

廣東數據與分級不吻合

就低估一面，廣州和深圳有兩三個轄區應用較寬鬆的「解讀」，累計病例超過50宗亦列為「低風險」，然而上述南山區卻是從嚴列為「中風險」；就高估一面，惠州全市只得62宗病例，兩星期「零增長」，但就幾乎所有轄區都被列為「中風險」，佛山亦是同樣情形，「低風險」官方數據與「中風險」官方分級不一致。

另一方面，有沒有正式文件都好，針對來自湖北的外地人員，不少地方一早已推行14天隔離令，但現時由於湖北各地已歸入「低風險地區」，相關措施可能會違反中央指示。俠客島即提到，中共政治局常委會議表明：「（各地就）低風險地區之間的人員和貨物流動……不得再設置障礙，不對人員採取隔離措施。」

在會議早一天，廣東的復工指引依然實行「湖北隔離令」，不排除之後會跟從領導人指示而變更做法。不過一如2月10日各地陸續復工以來所見，前線幹部通常「兩條腿走路」，擅於在防疫和復工兩項指令間遊走，更樂於運用執行政策時的「彈性空間」。

延伸閱讀：

毋須公布變每日通報 內地「無症狀病例」爭議告終？

內地化解「無症狀病例」爭議　官民「良性互動」可取

文章授權轉載自《香港01》

新型冠狀病毒 廣東

延伸閱讀

專家：中國復工復產 恐為香港帶來第3波疫情

迪士尼關門沒關係！網紅化身動畫角色高歌 一掃疫情禁足煩悶

疫情失控的西班牙 還留有一「白色秘境」維持零確診

連假後憂爆第三波疫情 醫師提醒出門最需擔心「隱性感染者」

相關新聞

「誰承認台灣是一個國家了？」中國駐法使館發文怒批

日前上百名台法議員、醫學界人士連署，投書呼籲世衛與台灣合作，引發中國駐法使館不滿，在官網怒批連署「錯誤」。發起人王建慧則...

健保吃到飽 草案推出即漲價

臺灣健保赤字已久，因新冠肺炎導致病童以「依親」的方式享用臺灣健保，後來雖證實該病童具有臺灣國籍，但陸配的大陸籍子女確實可享用臺灣健保保障。健保費議題也因為新冠肺炎疫情，展開了不公平與否的輿論批評。

中國大疫當頭 全面小康年的解封困境

2020年是中共「全面建成小康社會」的收官之年，卻遭逢建政以來「傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大」的重大突發公共衛生事件。雖然當局宣稱形勢向好，但面對無形的疫情與內外壓力，「解封或不解封」已然成為眼下最大難題。

中國地方「彈性」評風險促復工 廣東分級標準最神秘

3月18日，中共政治局常委舉行會議，討論新型冠狀病毒肺炎疫情和經濟影響，要求「各級黨委和政府要增強緊迫感」。官媒《人民日報》（海外版）旗下公眾號「俠客島」於19日以此為引子，整理出各地如何評估疫情風險，以期達成中央擬定的政策目標：「主要是在恢復秩序、推動復工復產上，要求『努力把疫情造成的損失降到最低限度』。」

A股高開逾1% 滬指重上2800點

中國大陸A股在清明節假期後復市跟隨隔晚美股強勢高開，上證指數高開1.56%，重上2800點關口。

「中國星巴克」神話破滅！瑞幸咖啡爆財務造假

在美國納斯達克（Nasdaq）上市的中國瑞幸咖啡，於美東時間4月2日向美國證券交易委員會（SEC）自爆財務造假，指經內部調查發現，公司於2019年偽造業績22億人民幣（約合新台幣95億）。此嚴重醜聞使得瑞幸咖啡當日蒸發近50億美元，在美國股價兩個交易日暴跌逾8成。

用數據說話 大陸抗疫付出了多少代價？

大陸新冠肺炎疫情基本呈現穩定，但是大陸之外的疫情，卻越來越嚴峻。兩個多月以來，大陸對抗疫情到底付出了多少，在官方的基本數...

即時短評／北京宣布防疫常態化 企業面臨生死考驗

中共北京市委宣傳部副部長徐和建昨天深夜宣布，北京防疫形勢依然嚴峻，可能較長時期處於疫情防控狀態，要適應疫情常態化。北京做...

「眾」字切半、現黃鶴樓 抗疫郵票犯「政治錯誤」喊卡

中國郵政4日宣布，緊急叫停「眾志成城 抗擊疫情」的特別版郵票，具體日期另行通告。據傳，是因為郵票設計出現如將「眾」字切成一半、黃鶴樓圖案呼應武漢等「政治錯誤」，決定回收重新設計，原定7日計畫發行1250萬套的郵票也要全部銷毀。

中國發動對台美假訊息攻勢 配合推特大外宣

疫情下的中國網軍專題之二 新冠肺炎爆發後，假訊息隨之蔓延，法務部調查局3月曾公布，7成假訊息...

中國抗疫外交意圖被質疑 學者籲：放棄高調

新冠肺炎在全球肆虐，中國近日加強對外援助抗疫，反招致不少批評。有學者認為，此舉引起「趁機擴大政治影響力」的質疑，建議中國...

維權律師王全璋出獄被送至濟南 李文足指丈夫未獲自由

「709大抓捕事件」中的大陸維權律師王全璋今日出獄。他的妻子李文足表示，王全璋被強制送到濟南而非回到北京與家人團聚，她認...

熱門新聞

即時短評／北京宣布防疫常態化 企業面臨生死考驗

「誰承認台灣是一個國家了？」中國駐法使館發文怒批

用數據說話 大陸抗疫付出了多少代價？

「眾」字切半、現黃鶴樓 抗疫郵票犯「政治錯誤」喊卡

大陸查處不合格出口防疫物資1120萬件 含994萬個口罩

疫情肆虐 中國首季46萬家公司倒閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。