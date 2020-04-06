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即時短評／北京宣布防疫常態化 企業面臨生死考驗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京是中共領導人居住的地方，不容有失。圖為一家飯店門口塑像也戴起了口罩。(法新社資料照片)
北京是中共領導人居住的地方，不容有失。圖為一家飯店門口塑像也戴起了口罩。(法新社資料照片)

中共北京市委宣傳部副部長徐和建昨天深夜宣布，北京防疫形勢依然嚴峻，可能較長時期處於疫情防控狀態，要適應疫情常態化。北京做出這個判斷，證明北京短時間內不會解除城市封鎖，接下來要面對嚴重的經濟和社會挑戰，企業則面臨生死交關。

由主管官員口中宣布，北京疫情形勢依然嚴峻複雜。可見「嚴峻複雜」已到相當程度，根據中共官方內部文件，一再強調「繼續外防輸入，內防反彈，而且要嚴防死守，精準防治」，謹防爆發第二波疫情，是當前最重要的政治任務。

官員坦承疫情短期不可能結束，要較長時間。大陸專家鍾南山預測說，六月下旬疫情才有可能受控制，張文宏則說下半年都不會結束，秋冬季還有反復。王宸則說，有可能會持續1-2年。歐美專家則分析認為，將會像流感一樣常態化。

既然要常態化防控，口罩和防護服、隔離服需求不會減少，醫療產業可能不斷擴大；女士口紅滯銷，都戴上口罩了，化妝給誰看呢？化妝品、保養品會面臨嚴重滯銷。四五月剛好是「五一勞動節」、「母親節」的化妝品重要銷售檔期。

企業，尤其是民企私企，是直接倒閉？還是苟延殘喘想法子續命？要適應常態化防控下的生產，這成了擺在企業面前的核心難題。而響應「雙創」政策下的新創公司，如何在各種緊縮中獲得資金，會是生死關鍵。

家長最關心的各級學校開學會不會遙遙無期？這個問題已經沒答案了，熊孩子一天在家，家長的心裡一天就不安穩。

常態化下中共全國人大、政協兩會還開不開？什麼時候開？如何開？這更充滿不確定性。兩會代表進京要不要先隔離十四天？六十歲以上代表，是否這次避免進京？如果，都用視訊會議，會不會真的成為「橡皮圖章」？最要命的是，今年已經過了一大半了，經濟成長計劃和預算還需不需要「表決通過」？

從春節前至今，北京作為大陸「首都」，各部門繃緊神經，現在要常態化了，各機關是否出現防疫疲憊？如何緩解？而餐飲、影院、娛樂等等行業，將迎來生死考驗，並不是什麼行業都能「外賣」。

歸結到個人，常態化會考驗個人財務能力，那些有房貸和創業貸款壓力，面對即將到來的失業潮，這個時候該怎麼辦？

常態化防控疫情，是繼續宅在家裡還是能小範圍出遊？民眾的心理健康是不是需要予以重視？這波房地產市場會如何表現，房地產市場不佳，會否增加財政壓力？ 這些都充滿不確定性，未來究竟怎麼樣，看來官民心中都還沒有答案。

疫情 北京 中共

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