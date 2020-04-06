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「眾」字切半、現黃鶴樓 抗疫郵票犯「政治錯誤」喊卡

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
中國郵政日前宣布將發行抗疫紀念郵票，但又突然臨時決定調整發行日期。（取材自中國郵政官網）
中國郵政日前宣布將發行抗疫紀念郵票，但又突然臨時決定調整發行日期。（取材自中國郵政官網）

中國郵政4日宣布，緊急叫停「眾志成城 抗擊疫情」的特別版郵票，具體日期另行通告。據傳，是因為郵票設計出現如將「眾」字切成一半、黃鶴樓圖案呼應武漢等「政治錯誤」，決定回收重新設計，原定7日計畫發行1250萬套的郵票也要全部銷毀。

綜合媒體報導，中國郵政3月31日宣布「定於4月7日特別發行《眾志成城抗擊疫情》郵票1套2枚」，面值均為1.2元（人民幣下同），不過4月4日又發布「關於調整《眾志成城 抗擊疫情》特別發行郵票發行日期的通告」，通告指出：「接上級部門通知，原計畫於2020年4月7日特別發行的《眾志成城抗擊疫情》郵票，發行日期將進行調整，具體日期另行通告。」

對於郵票為何延期發行，有中國網友提出幾點可能。一、兩張郵票撕開時，「眾」字撕開後變得很敏感，「一分為二」；二、「眾」字下方的新冠病毒畫得不對；三、郵票右邊有黃鶴樓，突出WH（武漢Wuhan英文縮寫）的地名，容易令人認為病毒來自武漢，給國內外敵對勢力提供口實；四、使用中共黨旗，沒有五星紅旗；五、郵票沒有出現「COVID-19」的正式國際名稱。

雖然這套郵票還沒正式發行，但疑似有部分郵票提前流出，網上也已經開始炒作，淘寶上一套郵票售價已經超過7000元。有網友分析，如果郵票圖案真有調整，此前流出的「絕版」郵票可能漲到天價。有網友還寫道：「30年後的『全國山河一片紅』來了，現在誰能搞到這張（郵）票，估計到時候能換套房。」

疫情 中國郵政

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