維權律師王全璋出獄被送至濟南 李文足指丈夫未獲自由

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導

「709大抓捕事件」中的大陸維權律師王全璋今日出獄。他的妻子李文足表示，王全璋被強制送到濟南而非回到北京與家人團聚，她認為丈夫只是出獄，但沒有恢復自由。她形容中共當局對他們的打壓並未停止，批評是剝奪和侵犯了王全璋的居住權。

據香港電台報導，李文足表示，王全璋被捕前在北京當律師，一家人一直在北京生活，丈夫出獄理應回到北京，她質疑中共當局假借疫情要隔離之名，將王全璋送至濟南繼續軟禁。李文足說，她不會到濟南與丈夫見面，否則就是妥協，配合中共官員違法犯罪。

李文足又說，王全璋姐姐王全秀原本打算到臨沂監獄接王全璋出獄，但王全秀昨日被軟禁在工作單位並被搶去手機。她委托在濟南的王全璋堂弟照顧丈夫，但堂弟也被帶到派出所。

李文足說，兒子表示想見真實的爸爸，對爸爸沒有回家一直問原因。

李文足表示，同屬709事件家屬的王峭嶺為王全璋網購鮮花，但送貨員卻被帶到派出所。

李文足在社交網站說，下午1時，她為王全璋點了外賣及鮮花，都順利送到丈夫手上。王峭嶺亦為王全璋訂了鮮花，但花店老闆來電說，送貨員被帶至派出所。

李文足稍早前表示，王全璋早上9時許來電說，清晨5時許已出獄，正在濟南自己房子中。她說，濟南的單位本來出租，警察之前突然將租戶趕走。

王全璋是山東省五蓮縣人，大陸維權律師的代表人物之一，在北京執業，常代理農民土地案、基督徒案，維護弱勢群體利益。2015年中共「709大抓捕事件」被中共官方抓走後，杳無音訊超過一千天，成為「709案最後一人」。去年1月被中共以顛覆國家政權案，被判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。

中共 北京 送貨員

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