香港特首辦前新聞主任 辭職五天後墜樓亡

據香港明報報導，甫於3月30日辭職的香港特別行政區行政長官辦公室（特首辦）前新聞主任譚啟耀，4日下午墜樓身亡。香港特區政府新聞發言人已證實此一訊息，並表示對此深感難過。

報導稱，4日下午4時許，一名男子於將軍澳景林邨景桃樓高層寓所墮樓，倒卧在大樓一樓平台。消息指出，該名男子與父母和姊姊一家四口居住於此一大樓，男子是由家中客廳窗戶躍下。

明報表示，死者為香港特首辦前新聞主任現年32歲的譚啟耀。有消息指出，譚啟耀因工作不順，已於3月30日辭職，近日因失業鬱鬱寡歡。

香港特區政府新聞處發言人4日稍晚在回覆明報查詢時表示，對於一名已離職的新聞主任4日離世深感難過，處方會向其家人致以慰問，並提供一切可行協助。

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