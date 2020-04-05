聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港特首辦前新聞主任 辭職五天後墜樓亡

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
香港特首辦前新聞主任譚啟耀，4日傳出墜樓身亡的不幸消息。圖為香港禮賓府。取自香港禮賓府官網）
香港特首辦前新聞主任譚啟耀，4日傳出墜樓身亡的不幸消息。圖為香港禮賓府。取自香港禮賓府官網）

據香港明報報導，甫於3月30日辭職的香港特別行政區行政長官辦公室（特首辦）前新聞主任譚啟耀，4日下午墜樓身亡。香港特區政府新聞發言人已證實此一訊息，並表示對此深感難過。

報導稱，4日下午4時許，一名男子於將軍澳景林邨景桃樓高層寓所墮樓，倒卧在大樓一樓平台。消息指出，該名男子與父母和姊姊一家四口居住於此一大樓，男子是由家中客廳窗戶躍下。

明報表示，死者為香港特首辦前新聞主任現年32歲的譚啟耀。有消息指出，譚啟耀因工作不順，已於3月30日辭職，近日因失業鬱鬱寡歡。

香港特區政府新聞處發言人4日稍晚在回覆明報查詢時表示，對於一名已離職的新聞主任4日離世深感難過，處方會向其家人致以慰問，並提供一切可行協助。 

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

香港特首 失業

延伸閱讀

香港特首辦前新聞主任本周一辭職 今跳樓身亡

梁振英：西方將「高度自治」扭曲成「全面自治」

傳港記者違反一中原則擴大追究 吳釗燮：恥辱

林鄭月娥：港人自由有增無減 逾萬遊行集會為證

相關新聞

香港特首辦前新聞主任 辭職五天後墜樓亡

據香港明報報導，甫於3月30日辭職的香港特別行政區行政長官辦公室（特首辦）前新聞主任譚啟耀，4日下午墜樓身亡。香港特區政...

新冠危機：老百姓的危難 獨裁者的機遇？

（德國之聲中文網）新冠疫情在中國爆發之後，有人猜測這場危機可能會危及到中共的政權。尤其是武漢醫生早在12月對疫情發出警告卻遭到訓誡的消息傳出後，舉國憤怒。然而，中國自毛澤東以來最有權力的領導人習近平卻

王毅：大陸疫情通報耽誤完全不符事實

中共外交部官網4日刊登，大陸國務委員兼外交部長王毅，與德國外交部長馬斯通電話的新聞稿，內容指願同德方加強雙邊抗疫合作，並...

中聯辦主任指一國兩制進入50年不變中期 矛盾逐步顯現

4日是香港「基本法」頒布30周年，香港中聯辦主任駱惠寧表示，「一國兩制」已經進入了「50年不變」的中期，一些長期積累的矛...

為新冠肺炎疫情犧牲者哀悼 天安門廣場降半旗

為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士，和逝世同胞的哀悼，大陸國務院發布公告，4日舉行全國性哀悼活動，並停止公共娛樂活動，上午天安...

頒布30年 林鄭：應認清基本法與憲法關係

今天是香港「基本法」頒布卅年，香港特首林鄭月娥在「紫荊」雜誌上撰文，表示「中華人民共和國憲法」為「基本法」的根與源，必須認識兩者間的關係，才能維護香港憲制基礎，確保「一國兩制」在香港行穩致遠。

港反送中7千餘人被捕 已78人承擔法律後果

據報導，香港「反送中」運動去年6月爆發至今，共有7613人被捕，至今有78人須承擔法律後果，其餘人的司法程序還在進行中

香港電台遭批 陸委會：勿像中共打壓應予新聞自由

香港電台日前捲入「一中」風波，香港商務及經濟局發言人昨日指出，香港電台記者訪問WHO秘書長高級顧問艾沃德關於台灣參與問題...

槍炮、病菌與美中台「新四角關係」

美國生理學家戴蒙（Jared Diamond）探討人類社會發展史的名著《槍炮、病菌與鋼鐵》，該書書名恰為台灣開年以來的發展大勢寫下註腳：總統大選、新冠肺炎疫情以及國民黨主席補選接踵而來。

替台灣發聲的香港電台被問責 總編輯遭秋後算帳

香港電台直播採訪世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）「是否讓台灣加入WHO？」事件餘波盪漾...

林鄭月娥的「小編」 年薪212萬元

香港特首林鄭月娥在2017年上任後，在Facebook及Instagram等網路社交媒體開設帳戶，林鄭公開聲稱，她沒有聘...

「基本法」頒布30年 林鄭： 要正確認識其與憲法關係

明日是香港「基本法」頒布30年，香港特首林鄭月娥在《紫荊》雜誌上撰文，表示「中華人民共和國憲法」為「基本法」的根與源，必...

熱門新聞

瑞幸財務造假 引發連環爆

轉發武漢家屬排隊領骨灰照 大陸律師遭警告處分

新冠疫情加速中美脫鉤 大陸將失全球化紅利

為新冠肺炎疫情犧牲者哀悼 天安門廣場降半旗

王毅：大陸疫情通報耽誤完全不符事實

中國政務、新聞網站 黑白主色悼念染疫死難者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。