新冠危機：老百姓的危難 獨裁者的機遇？

（德國之聲中文網）新冠疫情在中國爆發之後，有人猜測這場危機可能會危及到中共的政權。尤其是武漢醫生早在12月對疫情發出警告卻遭到訓誡的消息傳出後，舉國憤怒。然而，中國自毛澤東以來最有權力的領導人習近平卻得以扭轉乾坤。他開始"親自指揮，親自部署"疫情防控工作，並得以很快展現成效。湖北當地官員遭到問責，成為"替罪羊"。過去數周以來，中國捷報頻傳：鮮有本地新增確診病例。疫情在全球許多國家肆虐的同時，中國逐漸恢復常態。中國宣傳機構將習近平打造成戰勝新冠疫情的國家領導人。

加強監控

中國在鼓勵復工的同時推出所謂的"支付寶健康碼"。該健康碼通過個人填報和政府後台信息對比，產生紅黃綠三個健康碼：綠碼者可以通行，紅碼和黃碼者需要自我隔離。但是軟件開發公司和中國官員都沒有詳細解釋該系統是如何對用戶進行分類的。

人權觀察組織（Human Rights Watch）的中國研究員王松蓮（Maya Wang）向《紐約時報》表示："冠狀病毒爆發將會是中國開展大規模監控歷史上的裡程碑事件之一。"根據該報對軟件代碼的分析發現，該系統不僅可以實時判斷某人是否具有傳染風險。它似乎還與警方共享信息，為新的自動化社會控制方式設定了模板，在疫情消退後可能會長期存在。

不僅在中國，電子監控在許多其它國家的抗疫措施中都扮演著重要角色。非政府組織"隱私國際"（Privacy International）專家奧馬諾維奇（Edin Omanovic）在接受德新社采訪時指出："目前我們看到的監控浪潮是前所未有，比911事件之後各國的反應還要強烈。

極為嚴厲

據俄羅斯衛星通訊社本周五（4月3日）報道，莫斯科已啟用新冠肺炎患者監控系統。莫斯科信息技術局局長雷先科（Eduard Lysenko）介紹："根據市長法令，莫斯科首次啟用社會監控技術，對選擇居家治療的新冠肺炎確診患者的所在地進行監控。為此采用了多種的定位技術。今天，首名確診患者拿到了預裝'社會監控'應用的手機。該款應用僅面向患者，不會對莫斯科所有居民使用。"

此前，俄羅斯議會已批准一系列"反病毒"法案，其中包括違反隔離規定最高可判處七年監禁等嚴厲措施。俄羅斯知名反對派人士古德柯夫（Dmitry Gudkov）將最新法案稱作"暴政"，他認為："新冠病毒加快了俄羅斯成為獨裁國家的進度。居家隔離固然重要，但是這裡存在濫權的問題。他們為所欲為。"

然而，防疫措施沒有最嚴厲，只有更嚴厲。為了應對新冠疫情，菲律賓封鎖了人口最多的呂宋島。隔離措施期間，島上發生抗議活動。菲律賓總統杜特爾特本周警告抗議者，不要破壞隔離措施，並對警察下令，如果有人發起暴動並威脅警察生命，就"槍斃他們"。

緊急狀態恐變常態

另外，隨著疫情蔓延，不少國家祭出緊急命令，非常時期的非常手段被認為無可厚非，但是許多緊急命令幾乎沒有落日條款，引發人們對政府可能濫用權力的擔憂。

例如，在民主制度搖搖欲墜的匈牙利，國會近日通過緊急法案，賦予總理歐爾班（Viktor Orban）近乎不受制約之權力，包括無限期緊急狀態、國會選舉中止、總理以法令形式執政、發放"假新聞"及"謠言"者最高刑罰監禁五年、違反隔離令者最高監禁八年等。

在匈牙利國會對該法案進行表決前，人權觀察曾警告這項法案將對民主自由構成威脅。該人權組織發文表示，盡管許多國家都為病毒疫情實施特殊措施，匈牙利這部法案並未說明各項措施是否僅為因應公共衛生緊急狀況且有嚴格必要性，恐將為政客攫取權力大開後門。

面對外界有關濫權的批評，奧班回應道:"如果你們在現在的危機中無法幫助我們，那麼請至少克制自己，不要傷害我們為了防疫所做的努力。"

疫情催生獨裁和濫權？

《紐約時報》在本周發表的文章"新冠疫情在全球催生獨裁和濫權？"中也提到匈牙利的法案。文章援引聯合國反恐和人權問題特別報告員菲奧蕾茵（Fionnuala Ni Aolain）指出："我們可能也會見到，疾病流行過後不久--甚至可能緊隨其後--是專制和鎮壓的流行，"新法律擴大了國家的監控，允許政府無限期拘留人民，並侵犯集會和言論自由，可能會在未來幾十年裡影響公民的生活、政治和經濟。

該文在開頭還提到其它例子：以色列總理關閉了法院，並開始對公民進行侵入式監視；智利派軍隊前往曾被抗議者佔領的公共廣場；玻利維亞推遲了選舉。文章作者寫道："隨著冠狀病毒大流行使世界運行戛然而止，焦慮的國民要求采取行動，全球各國領導人正在動用行政權，在幾乎沒有阻力的情況下抓住了實質上的獨裁權力。"

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