香港特首辦前新聞主任本周一辭職 今跳樓身亡

前香港特首辦新聞主任譚啟耀今日下午在其將軍澳寓所墜樓身亡，據港媒香港01報導，他在本周一（3月30日）辭職。香港政府新聞處處長鄭偉源針對此事向同僚發信，表示對譚啟耀離世感到惋惜，並已向其家屬表達慰問，會提供一切援助。

據港媒香港01報導，今日下午四點多，譚啟耀從家中高處跳樓，當場不治，現場沒有留下遺書。

初步調查指出，32歲的譚啟耀從將軍澳景桃樓一單位跳樓，其死因有待驗屍後確定。死者與父母、胞姐，一家四口居於這棟樓的高樓，事發時家中有人，死者疑似趁家人不注意，在客廳推開窗戶跳樓。據悉，死者近日失業感到不開心。

報導稱，譚啟耀調到特首辦約2年，之前在新聞處總部工作，平日表現乖巧，他在本周一辭職。

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