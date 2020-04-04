梁振英：西方將「高度自治」扭曲成「全面自治」
今日是香港「基本法」頒布30年，前香港特首梁振英今日在一場線上研討會上致詞時表示，一些西方政客將香港享有的「高度自治」扭曲為「全面治治」，因此要不厭其煩向國際社會與香港社會做好「基本法」說明與解釋工作，讓國際社會了解「一國兩制」已經有的安排。
據香港電台報導，梁振英在「基本法」頒布30周年學術研討會致詞。他說，香港一些反對派將行政長官的產生辦法，必須得到人大常委會批准，說成向人大常委會備案；又把普選行政長官前的提名委員會提名，改為公民提名，戴上真普選的帽子，不斷去中央化，蠶食「基本法」授予中央的權力，因此要不厭其煩向國際與香港做好「基本法」說明解釋工作。
梁振英表示，不要以為一時的風平浪靜會換來長治久安，需通過有針對性的辯論，讓香港社會讀懂、弄通「基本法」內容，讓國際社會了解「一國兩制」已經有的安排。
基本法委員會副主任譚惠珠則在研討會上表示，香港的民主在主權移交後有更大的進步，但是近年來香港出現港獨組織，香港民族黨的成立運作，鼓吹自治獨立的本土激進主義，參加立法會和區議會選舉，有立法會議員宣誓時公然反對「一國兩制」，主張港獨。外國組織和個人，在香港公然支持港獨等，都屬於嚴重挑戰「一國兩制」底線的行為。
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