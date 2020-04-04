劉強東卸任京東法定代表人與執董　徐雷接任

東集團創辦人劉強東，已經卸任京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執董和總經理職務，改由徐雷接任執行董事、經理和法定代表人；京東4日回應表示，這是很正常的管理動作。

劉強東這次卸任早有端倪，先前就頻頻卸任京東旗下公司高管職務，努力淡化在京東的個人色彩，從2020年起計算，就已卸任近50家。

新浪財經報導，有觀點認為，外界的印象多停留在「京東是劉強東一個人的公司」，而為了迎接新的挑戰，劉強東正試圖淡化個人色彩。而企業發展到了一定階段，管理風格和發展模式等都需要有一定的改變。

而在京東的體系裡，徐雷是少有的可以和劉強東直接爭論的高管，而在過去十年的京東生涯中，徐雷在多個關鍵職位上都有不錯的表現。

根據大陸企業信息網站「天眼查」資料顯示，京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」發生大變動，劉強東卸任法定代表人、執行董事、總經理；徐雷接任執行董事、經理和法定代表人。同時，李婭雲退出監事職務，繆曉紅接任。

2018年年底，京東進行了新一輪組織架構調整。這次調整被稱為京東史上規模最大的組織架構變革，京東商城被劃分為前臺、中台、後臺三部分；新成立了平臺運營業務部、拼購業務部，整合生鮮事業部併入7 Fresh；同時，徐雷被推到台前，任輪值CEO，京東內部三大事業群從向劉強東彙報，改為向徐雷彙報。

2018年第二季業績說明會上，劉強東曾表示，整個京東集團的管理團隊已經成型且非常穩定，他個人的關注點主要放在戰略、團隊、文化和新業務上。

AI財經社報導，儘管正在逐漸淡化在京東的個人色彩，劉強東對京東仍保持絕對掌控力，京東最新財報顯示，劉強東持有京東集團15.4%股權，為第二大股東，投票權為79%，騰訊旗下的黃河投資為第一大股東，投票權卻僅有4.5%。

劉強東2018年在美國涉嫌性侵大陸女留學生，被美國警方以「一級性侵罪」逮捕，雖然後來控方決定不予刑事起訴告一段落，但對京東的影響也相當大，事發3個多月後，京東股價從逾30美元跌至20美元，累計跌幅約36%，2018年累計跌幅約55%，市值跌去147億美元。

捲入性侵害案件後，劉強東就陸續從旗下公司卸任，並於2019年辭去中共全國政協委員。