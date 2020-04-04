中聯辦主任指一國兩制進入50年不變中期 矛盾逐步顯現

4日是香港「基本法」頒布30周年，香港中聯辦主任駱惠寧表示，「一國兩制」已經進入了「50年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，尤其是在去年修例風波中，發生了大量嚴重觸碰「一國兩制」原則底線的行為，「憲法」和「基本法的權威受到前所未有的挑戰，很多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期。

駱惠寧在中聯辦網頁撰文，表示要「咬定青山不放鬆」，面對各種困難和挑戰，要堅定「憲法」和「基本法」制度自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部干擾而迷惘。

他指出，維護國家主權、安全、發展利益與保持香港長期繁榮穩定，是相輔相成，如果國家主權、安全和發展利益得不到維護和保障，香港繁榮穩定就變成無源之水、無本之木，只有建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。