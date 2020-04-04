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悼新肺疫情犧牲者 習近平等在中南海懷仁堂前默哀3分鐘

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
包括大陸國家主席習近平等人， 4日上午10時在中南海懷仁堂前，向新冠肺炎疫情犧牲的同胞默哀3分鐘。圖/大陸央視
包括大陸國家主席習近平等人， 4日上午10時在中南海懷仁堂前，向新冠肺炎疫情犧牲的同胞默哀3分鐘。圖/大陸央視

包括大陸國家主席習近平等人， 4日上午10時，在中南海懷仁堂前，佩戴白花，神情凝重肅立，向新冠肺炎疫情犧牲的同胞默哀3分鐘。

大陸央視新聞報導，湖北武漢和全大陸各地民眾，也在10時靜立默哀，而汽車、火車、船艦與防空警報同時鳴響。

澎湃新聞報導，4日是大陸「國旗法」施行以來第四次全國性哀悼活動，為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，大陸國務院日前決定，2020年4月4日舉行全國性哀悼活動。

在此期間，全大陸和駐外使領館降半旗志哀，並停止公共娛樂活動，民眾在4日10時起默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

中國人民大學法學院副院長張翔教授表示，特殊人士逝世、特別情況發生時，用降半旗志哀的方式表達哀悼、寄託哀思的法律依據，是依據現行「國旗法」中的相關規定。

與之前因嚴重自然災害舉行全國哀悼日不同，這次是大陸首次因重大突發公共衛生事件依法啟動全國性哀悼活動。

大陸國旗法自1990年10月1日施行以來，曾進行過三次全國性哀悼活動，分別是2008年汶川地震、2010年青海玉樹地震、甘肅舟曲泥石流。

新冠肺炎 疫情 習近平

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