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為新冠肺炎疫情犧牲者哀悼 天安門廣場降半旗
為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士，和逝世同胞的哀悼，大陸國務院發布公告，4日舉行全國性哀悼活動，並停止公共娛樂活動，上午天安門廣場舉行降半旗儀式。
包括新華社、人民日報、中新社等大陸官媒網站，以及搜索網站百度、搜狐等網站，首頁呈現黑白色；各地也在上午10時共同默哀3分鐘，包括汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。
北京日報報導，4日上午5時54分，國旗護衛隊官兵邁著鏗鏘的步伐，跨過金水橋，穿過長安街，在莊嚴肅穆的國歌聲中舉行天安門廣場降半旗儀式。
接旗、轉體、安旗、解旗、按鈕、展旗、立正、敬禮，升旗手有條不紊地完成這8個動作，展臂一揮，17平方公尺的特號五星紅旗，在空中撒出一道扇形，伴隨著國歌升上旗杆頂端，直到國旗升上旗杆頂端後，才緩緩降至旗杆三分之一處。
降半旗，並不是將國旗降至旗杆的一半處，也不是直接把國旗升至旗杆的一半處，根據大陸國旗法規定，降半旗時先將國旗升至杆頂，然後降至旗頂與杆頂之間的距離為旗杆全長的三分之一處；降下時，先將國旗升至杆頂，然後再降下。
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