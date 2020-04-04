為新冠肺炎疫情犧牲者哀悼 天安門廣場降半旗

為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士，和逝世同胞的哀悼，大陸國務院發布公告，4日舉行全國性哀悼活動，並停止公共娛樂活動，上午天安門廣場舉行降半旗儀式。

包括新華社、人民日報、中新社等大陸官媒網站，以及搜索網站百度、搜狐等網站，首頁呈現黑白色；各地也在上午10時共同默哀3分鐘，包括汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

北京日報報導，4日上午5時54分，國旗護衛隊官兵邁著鏗鏘的步伐，跨過金水橋，穿過長安街，在莊嚴肅穆的國歌聲中舉行天安門廣場降半旗儀式。

接旗、轉體、安旗、解旗、按鈕、展旗、立正、敬禮，升旗手有條不紊地完成這8個動作，展臂一揮，17平方公尺的特號五星紅旗，在空中撒出一道扇形，伴隨著國歌升上旗杆頂端，直到國旗升上旗杆頂端後，才緩緩降至旗杆三分之一處。