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中加外長熱線 盼加國採取措施消除雙方發展障礙

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自大陸外交部網站
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自大陸外交部網站

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日與加拿大外長商鵬飛熱線。王毅對加拿大總理杜魯道在疫情爆發後反對種族歧視、參加華人社團活動，與對中方伸出援手表示讚賞，並稱今年是雙方建交50年，加方多次表示重視加中關係，希望推動雙邊關係重回正軌。中方重視加方這一立場，希望加方做出決斷，儘快採取措施消除兩國關係發展的障礙。

據大陸外交部網站，商鵬飛指出，讚賞中國抗擊新冠肺炎疫情取得明顯成效，感謝中方提供醫療物資捐助並分享防疫經驗。面對疫情帶來的挑戰，中加在公共衛生領域進一步合作的重要性更加凸顯，盼藉中加今年建交50年為契機，加強與中方溝通，採取建設性舉措，推動兩國關係重回正軌。

王毅表示，病毒是人類共同敵人，需要各國聯手應對。中方是首先向世界衛生組織報告疫情的國家，為此採取了歷史上最嚴格、最徹底的防控舉措，有效控制了疫情蔓延。正如世衛組織聯合專家組所說，中方的努力奇跡般地改變了疫情曲線。

王毅表示，中方不僅維護了中國人民的健康安全，也為世界各國爭取了時間，提供了寶貴經驗。任何無視這一基本事實的言辭都是站不住腳的，都是對中國人民付出重大代價的極不尊重，相信加拿大不會與他們為伍。

王毅說，疫情暴發後，杜魯道多次反對種族歧視，參加華人社團活動，加拿大採取友善姿態，向中方伸出援手，中方對此表示讚賞。中華民族是懂得感恩的民族。在加拿大也遇到困難的時候，中方願向加拿大人民表示慰問，提供加方急需的支援和幫助，並與加拿大毫無保留地分享抗疫經驗。

王毅強調，加拿大約有85萬中國公民，其中留學生約23萬人。中方始終牽掛著他們的安危，相信加拿大會維護好他們的健康和正當權益。

加拿大 疫情 王毅

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