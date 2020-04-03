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香港電台遭批 陸委會：勿像中共打壓應予新聞自由

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

香港電台日前捲入「一中」風波，香港商務及經濟局發言人昨日指出，香港電台記者訪問WHO秘書長高級顧問艾沃德關於台灣參與問題有違「一個中國」原則，以及作為公共廣播機構所明定的目的和使命。陸委會今日對此表示，中華民國是主權國家，台灣參與世界衛生組織是天經地義的事，而香港基本法賦予港人新聞自由，勿像中共一般動輒打壓箝制，才能獲得民眾的認同。

港台英文節目「脈搏」記者唐若韞日前在視訊訪問艾沃德，問及是否可能考慮台灣的會籍問題，艾沃德先是沒聽見，又要求跳過此問題，當該名記者不斷追問，視訊便遭中止。

該事件引發國際議論，香港電台更成為討論焦點。香港商務及經濟發展局發言人表示，世衛成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，港台必須對此有「正確的認識」，不能偏差；港府廣播處長作為港台的總編輯，必須對此負責。

陸委會今日以書面回應表示，中華民國是主權國家，有權利、有能力、有意願與世界各國合作防疫，國際社會更肯定台灣的醫療衛生實力與防疫貢獻。

陸委會指出，台灣參與世界衛生組織是天經地義的事，但中共錯誤引述聯合國大會及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，企圖排除台灣參與。這些政治操作明顯違反世衛憲章與國際關係原則 ，更損害台灣及世界各地人民的健康權益。

陸委會表示，香港基本法賦予港人新聞、言論等自由，希港府應依法落實保障，並尊重新聞媒體的專業與編輯自主，勿像中共一般動輒打壓箝制，才能獲得民眾的認同。

香港電台發言人昨日則指出，節目主要是探討世界各地對新冠肺炎疫情，目的在分析各地疫情的應對極受影響民眾的感受，有各地政府的說法，也有世衛的回應。而當提及台灣時，節目以地方形容，本身無立場。香港電台審視全集內容後，認為當集節目並無違反「一國兩制」原則，也沒有違反「香港電台約章」。

據悉，此為香港電台時隔21年後再度捲入「一中」風波。1999年時，港台節目「香港家書」邀請台灣駐港代表、中華旅行社總經理鄭安國以家書形式發表意見，當時鄭安國在家書中解釋前總統李登輝的「兩國論」。該集節目撥出後，鄭安國與港台被親北京人士批評，稱這形同鼓吹分裂國家。

香港 陸委會

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