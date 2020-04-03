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談美國疫情 鍾南山：美須採有力措施、隔離很必要

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。圖／取自澎湃新聞
中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。圖／取自澎湃新聞

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山昨日表示，他擔憂美國疫情發展的趨勢，如果美國疫情更嚴重將變成全球問題，美國必須採取更激烈的舉措，且要將患者隔離，避免繼續傳播。

據陸媒科技日報報導，鍾南山昨日以視訊方式出席「新冠疫情防控經驗國際分享會暨健康中國國際公共衛生管理培訓項目啟動會」。美國現今確診逾24萬例，鍾南山表示，「聯邦政府要採取更強有力的舉措，這是我的觀點」。

鐘南山表示，他注意到這幾天美國病人數量的大幅增加，表明美國現在已經開始大規模篩查的工作。美國的篩查手段非常先進，在美國一個病人篩查出結果花費的時間大概15至20分鐘。在中國目前需要一個半小時。

鐘南山說，美國有這樣的機器，大通量地進行檢測，快速提取RNA並短時間出結果，這能夠幫助很快找到、追蹤到感染的病人。

不過，鍾南山指出，對戰新冠病毒，追蹤不是目的，如何把患者隔離開，避免繼續傳播是必要的。

報導稱，美國對輕症患者並不實施強行隔離等手段，重追蹤輕隔離使得美國感染人數急劇增加。

鍾南山 患者 疫情

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