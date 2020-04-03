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替台灣發聲的香港電台被問責 總編輯遭秋後算帳

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港電台。取自香港經濟日報
香港電台。取自香港經濟日報

香港電台直播採訪世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）「是否讓台灣加入WHO？」事件餘波盪漾，港媒報導，香港官方如今事後問責，要求作為總編輯的廣播處長負責，相當罕見。

香港媒體主管機關商務及經濟發展局局長邱騰華直斥電台英文電視節目(The Pulse)直播WHO官員的提問，有違「一個中國」的原則，違反《香港電台約章》，要求作為總編輯的廣播處長負責，相當罕見。

香港經濟日報報導，港台工會指官方的指控無理，並嚴重損害香港的新聞自由；香港電台發言人則回應，節目主題是探討世界各地新冠肺炎疫情，當提及台灣，只以地方（place)來形容，本身並沒有任何取態，而港台審視全集內容後，認為該集節目並無違反「一國兩制」，亦沒有違反《香港電台約章》。

香港 WHO 直播

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