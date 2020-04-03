林鄭月娥的「小編」 年薪212萬元

香港特首林鄭月娥在2017年上任後，在Facebook及Instagram等網路社交媒體開設帳戶，林鄭公開聲稱，她沒有聘請公關公司打理，不過，根據特首辦就預算支付回覆香港立法會書面訊息，港媒曝光，林鄭聘用1名「小編」專門負責打理她的帳戶，而「小編」今年年薪為港幣53萬元，相當新台幣212萬元。

香港經濟日報報導，林鄭月娥的「小編」自2017年7月1日起，便以非公務員合約聘用，今年編列給她的薪酬開支為港幣53萬元，較上一個年度減少港幣3萬元。而自2017年7月起至2019年，聘用薪酬開支一共是港幣142萬元。

「小編」年薪不菲，引發香港立法會關注，根據特首辦回覆立法會書面答覆指出，至3月底林鄭Facebook專頁已有逾17萬用戶追蹤，一共發出382個帖子，互動總數超360萬，至於Instagram亦有3萬用戶追蹤，一共發出305個帖子，互動總數超過18萬。