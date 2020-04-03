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「基本法」頒布30年 林鄭： 要正確認識其與憲法關係

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／取自本報系資料庫
香港特首林鄭月娥。圖／取自本報系資料庫

明日是香港「基本法」頒布30年，香港特首林鄭月娥在《紫荊》雜誌上撰文，表示「中華人民共和國憲法」為「基本法」的根與源，必須認識兩者間的關係，才能維護香港憲制基礎，確保「一國兩制」在香港行穩致遠。

據人民日報海外版報導，林鄭月娥撰文的文章名為「基本法的實踐充分證明一國兩制是香港繁榮穩定的基石」，指出30年來，「基本法」和「一國兩制」創造了穩定有利的氛圍，讓香港持續不斷地發揮其獨特優勢，貢獻國家，走向世界。

林鄭月娥表示，「基本法」保障香港在「一國兩制」下發展欣欣向榮，並表明香港特區政府提供適當的經濟和法律環境，以保持香港的國際金融中心地位。

林鄭月娥表示，自香港主權移交以來，「基本法」的實踐充分證明「一國兩制」是香港特區繁榮穩定的基石。展望未來，香港必定繼續全力投入於國家積極倡議的「一帶一路」項目和粵港澳大灣區發展，期望能借著「一國兩制」發揮其獨特優勢，運用其全球離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心的功能、成熟的司法制度及優秀的法律專業，為國家引進新知識、資金及人才。

林鄭月娥說，香港將把握「一帶一路」及粵港澳大灣區帶來的新機遇，全面準確貫徹基本法所確立的「一國兩制」方針，實行「港人治港」、高度自治，全力推動香港繼續茁壯成長，使香港與國家同發展、共繁榮。

香港特首 一國兩制 林鄭月娥

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