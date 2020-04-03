中共黨報諷蔡政府搞「口罩國際盃」，丟人現眼

人民日報海外版今（3）日發文指出，民進黨當局費盡心機大搞口罩外交，量台灣之物力，結與國之歡心，打的依舊是「以疫謀獨」算盤。

文章表示，在口罩一事上，民進黨當局此前對疫情嚴重的大陸一毛不拔，還祭出嚴苛的民間出口禁令，落井下石兇相畢露，患難見絕情。齷齪惡行被痛斥沒人性時，民進黨當局多番以自救才能救人狡辯，如今卻標榜起人道主義。道德操守竟也可「雙標」，著實令人不齒。

文章稱，民進黨當局此前屢屢放風，為口罩外交試水造勢，此番終於「放大招」，想打出「國際盃」的氣勢。台灣民眾恍然大悟，百般克扣救命物資，原來都出於政治算計。台灣民眾多用一個都嫌浪費，海外豪捐卻毫不含糊，厚此薄彼全無下限，民進黨當局擺明了要當洋奴，忙著解別人燃眉之急，放任自家後院起火。

文章指，民進黨當局這一盤海外「大棋」如此布局，爭取政治外援的意味一望便知。外交部長吳釗燮再度喊話加入世衛組織，蔡英文也說台灣有能力，也有很強的意願。如此興師動眾地示好，無非想表明台灣在世界聯手防疫中不可或缺，刷一波存在感，繼續炒作加入世衛組織議題。

文末表示，疫情發生以來，民進黨當局像打了雞血，逮著機會就碰瓷（敲詐勒索），在國際上出盡了洋相，現在又狂妄地標榜「口罩國際盃」，真是拎不清自己幾斤幾兩。