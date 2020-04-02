快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌 基層員工鳴不平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港媒提及台灣加入WHO 遭港府官員指責違反一國兩制

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
香港電台節目（The Pulse）日前訪問世界衛生組織官員，提及台灣加入的問題。港台截圖
香港電台節目（The Pulse）日前訪問世界衛生組織官員，提及台灣加入的問題。港台截圖

香港電台節目（The Pulse）日前訪問世界衞生組織官員，問及世衞是否會重新考慮台灣的會籍問題，港府商務及經濟發展局發言人表示，該局局長邱騰華認為該集節目當中的表達，有違一個中國的原則及香港電台作為公共廣播機構所明訂的目的和使命。

星島網報導，加拿大籍的世界衞生組織官員艾沃德接受香港電台記者唐若韞訪問時，唐若韞問及：「世衞是否會重新考慮台灣的會籍問題」，艾沃德眉頭皺了一下，過了幾秒後說抱歉，沒有聽到問題。唐若韞接著說，「讓我重複一下」，但艾沃德馬上搶話說：「沒關係，問別的問題吧！」唐若韞還是不放棄追問：「我其實想問跟台灣有關的議題。」此時兩人對話斷線了。

重新接通後唐若韞問：「我想請你談談台灣到目前在防治疫情方面的表現。」艾沃德則說：「我們已經談過中國了。如果你看中國各個地區，他們其實都做得很好。講到這裡，謝謝你邀我們參加（這次訪談），祝你們在香港對抗疫情的工作順利。」

港府指出，世界衛生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，香港電台必須對此有正確的認識，不能偏差。廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責。邱騰華已再次敦促廣播處長和港台在處理所有節目時，必須全面恪守《香港電台約章》，並採取應有的專業和嚴謹態度。

報導指，該《約章》清楚明訂港台的公共目的及使命，其中包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感，以及增加市民對「一國兩制」的認識。

香港 疫情 一國兩制

延伸閱讀

澳媒：澳紐封關疑觸怒中國 新駐港領事簽證受阻

疫情影響面臨生存危機　韓3大電視台要政府給出紓困方案

香港米其林餐廳不敵疫情 利苑11店停業半月

香港43名公務員 參與反送中活動被捕

相關新聞

港媒提及台灣加入WHO 遭港府官員指責違反一國兩制

香港電台節目（The Pulse）日前訪問世界衞生組織官員，問及世衞是否會重新考慮台灣的會籍問題，港府商務及經濟發展局發...

美拒中製口罩藏政治因素 法義搶著要「像金條護送」

繼美國總統川普脫口說出「中國病毒」後，美國食品藥品管理局拒絕批准有「N95口罩中國替代品」的KN95口罩進口；相較美國拒絕的態度，3月30日一架運送850萬個口罩的大型運輸機抵達巴黎後，法國派出警察和憲兵保證口罩安全，「像金條一樣護送」」。此外，自疫情暴發以來，義大利總計從海外獲得約3000萬個口罩，其中2200萬個來自於中國。

中國開啟愛國衛生運動 湖北倡緊抓防疫拒食野味

4月是中國的「愛國衛生月」，官方要求要為防疫營造良好環境，湖北則強調防疫工作不能鬆懈、杜絕食用野味陋習，同時要打造健康環...

清華大學研發新冠疫苗 5月底進入動物試驗

清華大學張林琦團隊研發的擁有自主知識產權病毒載體的腺病毒疫苗和mRNA單克隆抗體藥物取得重要進展，已成功分離出200餘株具有高效中和能力的抗新冠病毒單克隆抗體及其編碼基因

持「綠碼」頻確診 多省加強檢測湖北旅客

為了防控從湖北輸入的新冠肺炎病例，加強對無症狀感染者監測，全國多省區升級了防控措施，主要一點就是加強對來自湖北的旅客做核酸檢測

香港43名公務員 參與反送中活動被捕

自去年6月起截至今年2月29日，香港因涉嫌參與反修例公眾活動被捕，並正接受調查或被起訴的公務員有43人，有42人已被停職...

多國禁糧出口 中國湖北、甘肅掀搶糧搶油潮

本報系經濟日報報導，新冠肺炎疫情全球大流行，許多國家禁止糧食出口，世界第一大糧食進口國的中國，也因此面臨糧油漲價「有錢也買不到」，更傳出恐有斷糧危機，中國多地甚至出現民眾爭相搶購糧油

「感染風險自己承擔」 中國「自費」包機接回英國小留學生

新冠肺炎疫情蔓延，中國海外留學生安全問題備受關注。在中國駐美使館登記中籍學生準備撤離之後，駐英大使館1日發布「責任承諾書」，表示外交部協調民航部門，將於2日增加臨時商業航班赴英，就讀英國中小學校的中國

資訊大混亂 美容院關錯門、麻將館批不合理

港府昨刊憲擴大對營業場所限制，卡拉OK場所、麻將館、夜總會昨晚6時起停業14天，美容院和按摩店則需加強防疫，毋須關門，惟消息一出引起大混亂

國台辦旗下網站發文：2024之前兩岸會不會攤牌？

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（2）日發文指出，2024年之前兩岸會不會「攤牌」？有幾點值得關注。

陸外交部：3月已包機接回中國大陸公民1457人

在中國大陸國新辦2日舉行的疫情期間中國大陸海外留學人員安全問題記者會上，大陸外交部副部長馬朝旭透露，3月全球疫情加速擴散後，...

中國大陸首批救援物資 運抵白俄羅斯

隨著中國大陸境內疫情緩和，當局陸續恢復對外輸出醫療物資。中國大陸首批抗疫救援物資，昨晚運抵白俄羅斯，當中包括2000多套...

熱門新聞

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

留美學生指中國人「賤骨頭」與網友對罵 引發官方關注

台灣對外捐贈口罩 中國有意見

國台辦旗下網站發文：2024之前兩岸會不會攤牌？

港媒提及台灣加入WHO 遭港府官員指責違反一國兩制

大陸貿商重傷 衝擊全球鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。