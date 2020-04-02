港媒提及台灣加入WHO 遭港府官員指責違反一國兩制

香港電台節目（The Pulse）日前訪問世界衞生組織官員，問及世衞是否會重新考慮台灣的會籍問題，港府商務及經濟發展局發言人表示，該局局長邱騰華認為該集節目當中的表達，有違一個中國的原則及香港電台作為公共廣播機構所明訂的目的和使命。

星島網報導，加拿大籍的世界衞生組織官員艾沃德接受香港電台記者唐若韞訪問時，唐若韞問及：「世衞是否會重新考慮台灣的會籍問題」，艾沃德眉頭皺了一下，過了幾秒後說抱歉，沒有聽到問題。唐若韞接著說，「讓我重複一下」，但艾沃德馬上搶話說：「沒關係，問別的問題吧！」唐若韞還是不放棄追問：「我其實想問跟台灣有關的議題。」此時兩人對話斷線了。

重新接通後唐若韞問：「我想請你談談台灣到目前在防治疫情方面的表現。」艾沃德則說：「我們已經談過中國了。如果你看中國各個地區，他們其實都做得很好。講到這裡，謝謝你邀我們參加（這次訪談），祝你們在香港對抗疫情的工作順利。」

港府指出，世界衛生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，香港電台必須對此有正確的認識，不能偏差。廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責。邱騰華已再次敦促廣播處長和港台在處理所有節目時，必須全面恪守《香港電台約章》，並採取應有的專業和嚴謹態度。

報導指，該《約章》清楚明訂港台的公共目的及使命，其中包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感，以及增加市民對「一國兩制」的認識。