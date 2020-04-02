美拒中製口罩藏政治因素 法義搶著要「像金條護送」

繼美國總統川普脫口說出「中國病毒」後，美國食品藥品管理局拒絕批准有「N95口罩中國替代品」的KN95口罩進口；相較美國拒絕的態度，3月30日一架運送850萬個口罩的大型運輸機抵達巴黎後，法國派出警察和憲兵保證口罩安全，「像金條一樣護送」」。此外，自疫情暴發以來，義大利總計從海外獲得約3000萬個口罩，其中2200萬個來自於中國。

美國食品藥品管理局為緩解全美醫療防護裝備短缺，3月底緊急批准歐盟和澳洲、巴西、日本、南韓、墨西哥認證的非N95口罩，但美國排除中國KN95口罩，沒有獲得緊急授權。

觀察者網報導，KN95口罩是N95口罩的中國替代品，每個口罩類型前面的字母代表不同國家標準，N系列是美國標準，KN系列是中國標準，FFP系列是歐洲標準；後面的數位指的是防護能力，數字越大防護等級越高，比如95指的是能夠過濾掉超過95%的非油性顆粒物。

美國新聞網站BuzzFeed報導指，由於中美之間的緊張關係加劇，從美國總統川普在公開發言中多次說出中國病毒，美國國務卿一度堅持稱新冠病毒為武漢病毒，因此美國拒絕批准進口中國KN95口罩，背後有政治因素。

觀察者網報導，中國外交部發言人華春瑩1日回應，不同國家對產品的認證標準差異，不應成為抗疫物資合作的障礙。

另據環球時報引述法國藍色巴黎廣播電台報導，一架運送的850萬個的貨運飛機3月30日抵達巴黎。為保證口罩安全，法國在停機坪上部署大量配備隨身武器及反無人機砲的警察和憲兵。法國國家憲兵隊表示，共動員了上百名憲兵在現場執行三個安保任務：機場區安全、機場周邊環境安全及之後的口罩運輸車隊安全。

報導稱，3月30日為運輸機卸貨花了兩個小時。馬恩河谷省省長加汗表示，由於疫情之下口罩「像金條一樣搶手」，現場安保力量必須跟得上。

此外，義大利外交與國際合作部長迪馬約在眾議院接受問詢時表示，自疫情暴發以來，義大利總計從海外獲得約3000萬個口罩，其中2200萬個來自於中國。迪馬約稱，新冠肺炎疫情暴發後，義大利醫療物資和個人防護用品全面告急，他與包括中國在內的多國外長緊急溝通，獲得了大量援助。