香港43名公務員 參與反送中活動被捕

自去年6月起截至今年2月29日，香港因涉嫌參與反修例公眾活動被捕，並正接受調查或被起訴的公務員有43人，有42人已被停職。香港公務員事務局表示，正積極研究是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，正考慮在現行框架下的可行性，以及設立其目的和期望成效。

據星島網報導，香港當局指，一般來說，如公務員正被調查是否有嚴重不當行為或干犯刑事罪行等，根據既定機制當局可將有關公務員停職。紀律處分可包括口頭警告、譴責、降級、迫令退休或革職等。停職並非紀律處分或假定他有罪，而是基於公眾利益，認為有關人員暫時不適合繼續行使公職的權力和職能。

香港當局書面回覆立法會財委會委員提問時說，目標是本屆立法會會期完結前完成研究，會探討不同方案的可行性，並徵詢律政司和職方意見。