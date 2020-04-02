清華大學研發新冠疫苗 5月底進入動物試驗

清華大學張林琦團隊研發的擁有自主知識產權病毒載體的腺病毒疫苗和mRNA單克隆抗體藥物取得重要進展，已成功分離出200餘株具有高效中和能力的抗新冠病毒單克隆抗體及其編碼基因，5月底疫苗和抗體藥物均可進入動物安全性和有效性試驗階段。

中新網報導，清華大學科研院副院長鄧寧1日在北京市政府新聞辦公室舉行的發布會上表示，針對新冠肺炎疫情防控，清華大學組織研究梳理學校有優良基礎的抗疫相關成果，整合優勢學科，務求解決國家抗疫迫切需求、痛點問題，從診斷、治療、防控、善後四個環節，部署組織了八個抗疫科技攻關突擊隊。

八個抗疫科技攻關突擊隊分別是：病患預防檢測及確診檢測技術、超敏定量PCR試劑盒技術、抗體藥物及疫苗、室內及樓宇空氣殺毒技術、基於蛋白的病毒傳播阻斷劑、幹細胞炎症治療藥物、流行病學研究和心理康復系統。

鄧寧稱，科研攻關突擊隊經過一個月的全力攻關，取得了一系列新的令人振奮的重大進展。張林琦團隊研發的擁有自主知識產權病毒載體的腺病毒疫苗和mRNA單克隆抗體藥物取得重要進展，已成功分離出200餘株具有高效中和能力的抗新冠病毒單克隆抗體及其編碼基因。在科技部、教育部和北京市的支持和幫助下，團隊已啟動了與騰盛博藥、藥明康德的聯合攻關，打通了研發、試驗、生產的全鏈條，5月底疫苗和抗體藥物均可進入動物安全性和有效性試驗階段。