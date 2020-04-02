持「綠碼」頻確診 多省加強檢測湖北旅客

為了防控從湖北輸入的新冠肺炎病例，加強對無症狀感染者監測，全國多省區升級了防控措施，主要一點就是加強對來自湖北的旅客做核酸檢測。國家健委1日開始公布無症狀感染者情況，3月31日全中國新增無症狀感染者130例，其中47例在湖北。

湖北除武漢外地區的民眾現在可以持「健康綠碼」出省流動。3月29日，甘肅一名來自湖北的旅客被確診染病，之前廣東惠州也發現一名自駕從湖北荊州回到當地男子為無症狀感染者。澎湃新聞報導，全國多省區升級了防控措施，加強對來自湖北的旅客做核酸檢測。

據報導，山東菏澤要求對所有來自湖北的旅客進行健康檢查和血清抗體、核酸檢測。山東泰安市也發布了類似通知。江西南昌市發出公告，希望來自湖北的民眾自願接受免費的核酸檢測。甘肅則要從湖北返回甘肅的人員，進行致少兩次核酸檢測。

報導指出，據國家健委的統計，中國3月31日新增36宗確診病例，35宗為境外輸入，一宗本地病例來自廣東。31日新增無症狀感染者130宗（其中47宗來自湖北），有兩宗轉為確診病例，尚在醫學觀察無症狀感染者有1367宗（其中982宗在湖北），較前一天減少174宗。

據報導，中國疫情整體趨緩，已有27省區調降省級響應級別為二至四級，但北京、湖北、天津和河北仍維持省級一級響應。

另外，深圳市第三人民醫院劉磊、張政教授團隊追蹤262名康復者發現，有38名康復者出現「復陽」，他們大多是原來的輕症，同時也年齡較輕。但這些「復陽」者並無嚴重肺炎情況，也沒有傳染性。