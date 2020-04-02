多國禁糧出口 中國湖北、甘肅掀搶糧搶油潮

本報系經濟日報報導，新冠肺炎疫情全球大流行，許多國家禁止糧食出口，世界第一大糧食進口國的中國，也因此面臨糧油漲價「有錢也買不到」，更傳出恐有斷糧危機，中國多地甚至出現民眾爭相搶購糧油。

包括全球最大的小麥出口國哈薩克、歐洲最大葵花籽油出口的塞爾維亞、稻米主要出口國越南以及俄羅斯等，接連對米、麥、馬鈴薯、紅蘿蔔等下出口禁令。民生糧油進口物資供不應求，引發中國湖北黃岡、宜昌、鄂州等地出現民眾搶購糧油，多家超市稻米賣斷貨。據界面新聞和網易新聞報導，部分市民家中購買囤積上百斤(約50公斤)白米。除了湖北，甘肅臨夏也出現市民搶購米麵油的情況，有人一次搶買十幾袋。

報導稱，近日，鄂州市率先出現民眾恐慌性搶購糧油的現象。消息傳開後，附近各個鄉鎮的民眾也開始瘋狂搶購米、麵、食用油等，以致於鄂州市華容區等地大米等糧油產品一度賣斷貨。

湖北網友在微博稱，湖北的小縣城裡已經開始搶購大米了，老家附近超市米都被搶空了。報導稱，當問及搶購糧油的原因時，民眾說，因為在網路上看到消息，得知受疫情的影響，外國開始禁止糧食出口，估計國內糧油肯定要漲價，而且可能將來有錢也買不到。

網友3月31日在推特上發帖稱，「湖北省鄂州市，米油麵，強制關門不讓賣。這說明啥？」該網友並轉發了一段來自鄂州影音，顯示一條街道上，所有的糧油店都關門停售了。

為阻止民眾搶購糧油風潮，鄂州市緊急闢謠，強調糧油庫存充足，夠全市使用三個月，呼籲民眾「千萬不要跟風搶購糧油」。

湖北各地政府也發文提醒，呼籲不要再盲目跟風「搶米搶油」。其中，黃岡和鄂州均表示，當地糧油庫存充足，能夠滿足群眾正常需求。宜昌則提醒，夏季馬上來臨，大米麵粉容易變質，不宜購買過量，而當地庫存眾多，可供全市總人口消費近六個月。甘肅臨夏透過公眾號通報稱，當地米麵油備貨充足價格平穩，提醒民眾理性購買不要刻意囤積。

湖北省糧食局1日表示，目前全省原糧庫存充裕，糧油企業全面復工，日均處理原糧能力是全省日均消費量的逾三倍，可供居民一年以上。

新華社報導，中國國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛方表示，中國「穀物基本自給、口糧絕對安全」，毋須囤糧。