「感染風險自己承擔」 中國「自費」包機接回英國小留學生

新冠肺炎疫情蔓延，中國海外留學生安全問題備受關注。在中國駐美使館登記中籍學生準備撤離之後，駐英大使館1日發布「責任承諾書」，表示外交部協調民航部門，將於2日增加臨時商業航班赴英，就讀英國中小學校的中國留學生，可申請搭乘臨時商業航班回國，費用自理。此外，駐加使館1日亦通知當地中國留學生登記個人資料。

新華社報導，中使館發言人說：「考慮到當前英國疫情形勢以及當地留學生面臨的各種困難，外交部正在積極協調民航等部門，將於4月2日增加臨時航班赴英，為確有困難的海外學子回國提供便利。中國駐英國使館正積極協助民航等有關部門做好臨時航班相關工作。」

中國外交部發言人華春瑩1日在例行記者會上說，新冠肺炎疫情海外多點爆發後，外交部根據中央決策部署，已經要求所有駐外使領館全面行動起來。不久前，中央曾專門安排臨時航班先後從伊朗、義大利轉運確有困難的人員回國。近日，由於疫情蔓延擴散，國際客運航班量大幅調減，一些留學人員回國遇到困難，中國駐柬埔寨等有關國家使領館獲悉後都第一時間積極行動，幫助海外學子安全返回國內。

另據媒體報導，根據上述「責任承諾書」，留學生的家長或在英監護人須承諾自願承擔未成年子女搭乘包機回中國過程中的任何風險，包括從住地到機場安全、飛行安全和機上感染風險；如有按照航空公司規定的不適宜登機情形，留學生要服從現場安排；到達目的地後，家長要嚴格遵守當地政府隔離措施，並在子女隔離結束後及時接走。機票、隔離費用等都由家長支付。

財新網報導指出，駐英大使館3月31日致電部分家長詢問意願，稱當地時間2日有包機從倫敦直飛山東濟南。此次包機只給未成年留學生乘坐，家長不能同機，總人數不足200。

據了解，英國因應疫情，所有中小學和幼稚園上月20日起關閉。目前中國在英留學生22萬人，其中1.5萬人未成年，在1000多所中小學就讀；確實滯留人數未明。留學生家長上月中旬曾向中國外交部、駐英大使館遞交「關於對滯留在英國的未成年中國小留學生開展領事保護的申請」，希望幫助組織包機接回子女。