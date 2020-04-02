國台辦旗下網站發文：2024之前兩岸會不會攤牌？

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（2）日發文指出，2024年之前兩岸會不會「攤牌」？有幾點值得關注。

文章稱，從蔡英文年初以817萬高票勝選，到後來新冠肺炎疫情的發生，兩岸間緊張局勢不斷加深。未來兩岸關係發展走向如何？在民進黨的下一個任期內，兩岸會不會攤牌？

文章援引政治大學教授王信賢指出，2024年以前兩岸不會攤牌，一方面是蔡英文會進行控管，不會明目張膽走向法理台獨；另一方面則是國民黨的兩岸論述和走向，以及島內其他勢力如台灣民眾黨的氣勢值得繼續觀察。

文章還援引香港中評社指出，國民黨應當要拉近與島內年輕人的距離，傾聽年輕人的心聲，給年輕人更多的歷練機會和成長空間。但重視年輕人、爭取年輕人不是一味地討好年輕人，更不能只把年輕人當作選舉的工具，而要真正給年輕人希望和方向，需要提出比民進黨更有格局和願景的兩岸論述。更重要的是，國民黨對於兩岸論述定位不能變，價值必須堅持。

文末表示，兩岸論述是民進黨和國民黨都要面臨的問題，這是共同的考驗。針對兩岸關係加以務實思考，拿出真正有利於包括台灣民眾在內的兩岸同胞的主張和行動，才能真正有利台灣。