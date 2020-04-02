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資訊大混亂 美容院關錯門、麻將館批不合理

世界日報 / 香港新聞組╱香港2日電

港府昨刊憲擴大對營業場所限制，卡拉OK場所、麻將館、夜總會昨晚6時起停業14天，美容院和按摩店則需加強防疫，毋須關門，惟消息一出引起大混亂，有美容院擔心誤觸法網，以為要在昨午3時便立即「拉閘」，紛紛取消原本預約。

文匯報報導，美容業總會創會主席葉世雄指港府下午刊憲時，不少美容院誤會須即時停運，紛紛取消預約，形容是「大地震」，批評訊息混亂。他又指業界早已採取防疫措施，3月初起顧客回升，而旺角一間美容院有客人昨午3時許到場時被臨時取消預約，感到突然。

香港01報導，在荃灣一個有多間美容店的商場，有經營者收看新聞才獲悉有關安排，並在場討論，不少人對於美容院定義範圍、實施時間感困惑，現場亦有不少店舖照常做生意。

經營修甲店的阮小姐稱，透過新聞才獲悉須關閉14天，認為政策來得太急，她稱幸好昨天最後一個預約客人為下午5時半，趕得及於實施前關門，惟未來14天料須取消10多個預約客人，擔心構成租金壓力，希望業主可因應情況減租。

同樣經營修甲店的王小姐斥政府推行政策「不清不楚」，她稱自疫情開始後生意已大跌六成，擔心停業後手停口停，將難負擔租金。

香港電台報導，有麻雀館負責人批評，政府沒有事前通知，措施突然生效，業界無時間準備，很不合理，要求政府抗疫基金提供支援。

香港 疫情 麻將

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