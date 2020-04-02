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中國大陸首批救援物資 運抵白俄羅斯

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸首批救援物資，運抵白俄羅斯。星島網
中國大陸首批救援物資，運抵白俄羅斯。星島網

隨著中國大陸境內疫情緩和，當局陸續恢復對外輸出醫療物資。中國大陸首批抗疫救援物資，昨晚運抵白俄羅斯，當中包括2000多套新型冠狀病毒檢測試劑盒、醫用防護衣、紅外線溫度計和護目鏡等。

據星島網報導，中國大陸駐白俄羅斯大使崔啟明在明斯克國際機場代表中方向白方代表、白衛生部副部長安德羅修克轉交物資。

崔啟明表示，中國人民感謝白俄羅斯在中國大陸發生新冠肺炎疫情後向中方提供的寶貴幫助。運抵的這批人道主義抗疫物資體現了中國人民對白俄羅斯人民的友好情誼，希望這批物資有助於白俄羅斯增強防疫能力和加強公共衛生體系建設。

白俄羅斯當局表示，衷心感謝中國大陸提供援助，體現中白兩國人民的友誼，會把這批物資分配給醫療機構，又說白俄羅斯願同中方繼續加強協調與合作，共同抗擊疫情。

白俄羅斯2月28日確診首宗新冠肺炎病例，截至4月1日，當地共有157宗確診病例，患者目前正在接受醫學觀察和治療，累計死亡病例2宗。

白俄羅斯 新冠肺炎

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