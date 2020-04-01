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台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自人民日報客戶端
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自人民日報客戶端

針對台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中共外交部發言人華春瑩一日指出，美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但若「島內個別人想就疫情搞政治操弄」，就得「自省自重」。

據澎湃新聞，華春瑩在中共外交部一日例行記者會作上述表示。

華春瑩首先說，「我好像記得，在中國疫情剛剛發生的時候，台灣當局是不是有人發布公告說不允許口罩出口」。

她提到，現在美國國內疫情形勢十分嚴峻，中國大陸很多省市、企業也在努力積極自發地去向美國人民提供力所能及的幫助。如果台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。

華春瑩隨後聲稱，「如果島內個別人想就疫情搞政治操弄，那他們可能就得要自省自重了」。

總統蔡英文今天表示，台灣將對外提供口罩、技術、藥物協助，捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國家的醫療人員。我外交部隨後宣布，1000萬片口罩中的700萬片將捐贈給疫情嚴重的歐洲國家、200萬片捐贈美國、100萬片捐贈友邦國家。

蔡總統表示，台灣已從過去的口罩進口國，轉變成全球第二大的口罩生產國。口罩日產量不斷向上突破，可充分供應國內需求。

口罩 疫情 華春瑩

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