美國拒絕批准進口中國KN95口罩 大陸外交部這麼說

繼美國總統川普脫口說出「中國病毒」後，美國食品藥品管理局拒絕批准有「N95口罩中國替代品」的KN95口罩進口。針對美國不讓「中國N95」入境，大陸外交部1日則回應表示，抗疫物資涉及不同國家對產品的認證標準差異，但不應成為抗疫物資合作的障礙。

美國食品藥品管理局為緩解全美醫療防護裝備短缺，3月底緊急批准歐盟和澳大利亞、巴西、日本、韓國、墨西哥認證的非N95口罩，但美國排除中國KN95口罩，沒有獲得緊急授權。

觀察者網報導，KN95口罩是N95口罩的中國替代品，每個口罩類型前面的字母代表不同國家標準，N系列是美國標準，KN系列是中國標準，FFP系列是歐洲標準；後面的數位指的是防護能力，數字越大防護等級也越高，比如95指的是能夠過濾掉超過95%的非油性顆粒物。

根據美國法律規定，沒有美國食品藥品管理局的批准，口罩和大多數醫療設備是不能進入美國市場。

報導指出，也因為中國KN95口罩被美國排除認證授權，中國KN95口罩不僅面臨在美國海關被扣的風險，美國醫院也都拒絕接受KN95口罩捐贈。美國進口商因此不願意購買KN95，且美國醫院許多醫院也都拒絕接受中國KN95口罩，醫院方面會擔心如果醫護人員在使用未經許可的設備時生病，將會承擔法律責任。

陸媒引述美國新聞網站BuzzFeed報導指，由於中美之間的緊張關係加劇，從美國總統川普在公開發言中多次說出中國病毒，美國國務卿一度堅持稱新冠病毒為武漢病毒，因此美國拒絕批准進口中國KN95口罩，背後有政治因素。

觀察者網報導，大陸外交部發言人華春瑩1日回應表示，當前疫情形勢下，口罩是各國急需物資，中方企業在滿足國內需求的同時，儘量為各國防控疫情提供保障。她強調，不同國家對產品的認證標準差異，不應成為抗疫物資合作的障礙。