聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國拒絕批准進口中國KN95口罩 大陸外交部這麼說

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國KN95口罩。取自觀察者網
中國KN95口罩。取自觀察者網

繼美國總統川普脫口說出「中國病毒」後，美國食品藥品管理局拒絕批准有「N95口罩中國替代品」的KN95口罩進口。針對美國不讓「中國N95」入境，大陸外交部1日則回應表示，抗疫物資涉及不同國家對產品的認證標準差異，但不應成為抗疫物資合作的障礙。

美國食品藥品管理局為緩解全美醫療防護裝備短缺，3月底緊急批准歐盟和澳大利亞、巴西、日本、韓國、墨西哥認證的非N95口罩，但美國排除中國KN95口罩，沒有獲得緊急授權。

觀察者網報導，KN95口罩是N95口罩的中國替代品，每個口罩類型前面的字母代表不同國家標準，N系列是美國標準，KN系列是中國標準，FFP系列是歐洲標準；後面的數位指的是防護能力，數字越大防護等級也越高，比如95指的是能夠過濾掉超過95%的非油性顆粒物。

根據美國法律規定，沒有美國食品藥品管理局的批准，口罩和大多數醫療設備是不能進入美國市場。

報導指出，也因為中國KN95口罩被美國排除認證授權，中國KN95口罩不僅面臨在美國海關被扣的風險，美國醫院也都拒絕接受KN95口罩捐贈。美國進口商因此不願意購買KN95，且美國醫院許多醫院也都拒絕接受中國KN95口罩，醫院方面會擔心如果醫護人員在使用未經許可的設備時生病，將會承擔法律責任。

陸媒引述美國新聞網站BuzzFeed報導指，由於中美之間的緊張關係加劇，從美國總統川普在公開發言中多次說出中國病毒，美國國務卿一度堅持稱新冠病毒為武漢病毒，因此美國拒絕批准進口中國KN95口罩，背後有政治因素。

觀察者網報導，大陸外交部發言人華春瑩1日回應表示，當前疫情形勢下，口罩是各國急需物資，中方企業在滿足國內需求的同時，儘量為各國防控疫情提供保障。她強調，不同國家對產品的認證標準差異，不應成為抗疫物資合作的障礙。

口罩 疫情 外交部

延伸閱讀

口罩供應仍不足 政府的話怎麼聽？

多國辦事處感謝台灣捐口罩 歐盟代表：台灣幫忙正夯！

遏阻口罩亂丟 環保署宣布最低罰鍰翻倍為3600元

寄口罩給國外親人 5千美元以下免報關

相關新聞

防疫產品被退貨？ 陸：註冊合格才可出口

購自中國大陸的防疫醫療產品近來紛傳遭各國退貨或禁止進口，大陸官方緊急發文強調，自四月一日起所有這類出口產品必須是在中國大陸註冊的合格產品，並且符合進口國質量要求，才准予出口。

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

針對台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中共外交部發言人華春瑩一日指出，美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成...

台灣對外捐贈口罩 中國有意見

針對台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中國外交部發言人華春瑩今天說，美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。...

美國拒絕批准進口中國KN95口罩 大陸外交部這麼說

繼美國總統川普脫口說出「中國病毒」後，美國食品藥品管理局拒絕批准有「N95口罩中國替代品」的KN95口罩進口。針對美國不...

世界糧價爆漲產糧大國禁出口 大陸民眾搶購糧食

新冠肺炎疫情全球大流行，許多國家禁止糧食出口，有人預估中國大陸的糧油肯定要漲價或「有錢也買不到」，引發多大陸民眾爭相搶購...

國台辦：世衛組織涉台問題 必須循一中原則

中共國台辦發言人朱鳳蓮一日表示，關於世界衛生大會涉台問題，台灣個別媒體以訛傳訛。中共駐日使館發言人已經發表談話，對假消息...

疫情防控看國家治理 習近平：收放自如是種能力

中共總書記習近平昨天在杭州考察時強調，現在防控不能麻痹，不要進行過多聚集活動，此為國家治理水準的表現；該管迅速管、放有序...

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

人民日報海外版：民進黨欺負滯鄂台胞 良心何在

滯留湖北的台灣人，日前得要夜奔近千公里，取道上海才能搭乘類包機回台，對照從歐美疫情嚴重地區的台胞輕鬆回台標準，人民日報海...

中日船隻相撞 軍事分析家分析：不排除中方故意

日本一艘軍艦與中國一艘漁船前天在東海相撞，事故正在調查中；有軍事分析家說，不排除這次相撞是「中方故意的」，原因是日本軍艦...

四川瀘山野火蔓延 逾2千人撲救 消防員18死

四川瀘山三月卅日下午發生森林大火，當地調集寧南、德昌等縣專業消防人員二千零四十四人撲救，結果不幸造成十八名消防員和一名嚮導殉職。

大陸推新規 國際比賽前三名台生能獲保送大陸大學

大陸為擴大招收優秀台灣學生和運動員，新的大學保送錄取新規定。中共國台辦發言人朱鳳蓮指出，若參加數學理化等國際相關比賽，或...

熱門新聞

獨／鴻海工程師投訴在大陸隔離 不算派駐天數

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

「地獄廚神」不敵新冠病毒 香港3間餐廳全收攤

台灣對外捐贈口罩 中國有意見

美國拒絕批准進口中國KN95口罩 大陸外交部這麼說

淘寶買烘衣機僅用11日自燃成灰 他燒傷氣炸喊房全沒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。